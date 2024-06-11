Найбільшою популярністю серед українців користуються три молочні продукти — молоко, кефір та кисломолочний сир, ціни на які змінились з початком літа.

В Україні не тільки сезонні овочі змінюють свою вартість, але й молочні продукти. Серед них особливою популярністю користуються молоко, кефір та кисломолочний сир.

За даними порталу Мінфін, ціни на молочні продукти варіюються в залежності від виробника та місця продажу.

У червні середня ціна на кефір ТМ "Селянський" з 2,5% жирністю в українських супермаркетах становить 45,99 гривень за упаковку об'ємом 950 мл. Порівняно з травнем, коли вартість становила 46,74 гривень за той же об'єм, вартість кефіру трохи зменшилася. Найвища ціна на цей продукт зафіксована в мережі "Megamarket" і складає 47,60 гривень, а найнижча в "Ашані" - 44,30 гривень.

У червні також помітно зниження цін на молоко: від 44-43 гривень за 900 мл до 42-43 гривень за той же обсяг. Найдорожче молоко під торговою маркою "Яготинське" продається у мережі "Мегамаркет" за 47,2 гривні, а найдешевше - у "Ашані" за 36,5 гривень.

Ціна на кисломолочний сир у червні знизилася порівняно з травнем: якщо раніше 300 г коштували 80,71 гривні, то тепер – 74,20 гривні. Найдоступніші ціни на сир ТМ "Простонаше" зафіксовані у мережі Metro – 60,22 гривні, в той час як у Novus він коштує 84,99 гривень.

Варто зазначити, що деякі з основних продуктів харчування, які часто використовуються у приготуванні страв, продовжують дорожчати. Серед них і соняшникова олія, ціна на яку зросла через обмежену пропозицію на глобальному ринку.

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