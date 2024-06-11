Наибольшей популярностью среди украинцев пользуются три молочных продукта – молоко, кефир и кисломолочный сыр, цены на которые изменились с началом лета.

В Украине не только сезонные овощи изменяют свою стоимость, но молочные продукты. Среди них особенной популярностью пользуются молоко, кефир и кисломолочный творог.

По данным портала Минфин, цены на молочные продукты варьируются в зависимости от производителя и места продаж.

В июне средняя цена на кефир ТМ "Крестьянский" с 2,5% жирностью в украинских супермаркетах составляет 45,99 гривен за упаковку объемом 950 мл. В сравнении с маем, когда стоимость составляла 46,74 гривен за тот же объем, стоимость кефира немного уменьшилась. Самая высокая цена на этот продукт зафиксирована в сети Megamarket и составляет 47,60 гривен, а самая низкая в "Ашане" - 44,30 гривен.

В июне также заметно понижение цен на молоко: от 44-43 гривен за 900 мл до 42-43 гривен за тот же объем. Самое дорогое молоко под торговой маркой "Яготинское" продается в сети "Мегамаркет" за 47,2 гривны, а самое дешевое – в "Ашане" за 36,5 гривен.

Цена на кисломолочный творог в июне снизилась по сравнению с маем: если раньше 300 г стоили 80,71 гривны, то теперь – 74,20 гривны. Самые доступные цены на сыр ТМ "Простонаше" зафиксированы в сети Metro - 60,22 гривны, в то время как у Novus он стоит 84,99 грн.

Следует отметить, что некоторые из основных продуктов питания, часто используемых в приготовлении блюд, продолжают дорожать. Среди них и подсолнечное масло, цена на которое выросла из-за ограниченного предложения на глобальном рынке.

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