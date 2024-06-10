Іноді у кожного може бути поганий настрій, але деякі знаки зодіаку, схоже, схильні пускати ситуацію на самоплив.

Коли у вас сварливе ставлення, це зазвичай впливає на те, як ви бачите світ, як ви живете і як взаємодієте з іншими людьми.

СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони зазвичай чутливі, але вони не хочуть показувати свою вразливість усьому світу, тому вони схильні приховувати її за сварливістю. Якщо їх нещодавно зрадили, образили чи щось викликало почуття з минулого, вони будуть дуже похмурі та запальні.

Що їм потрібно зробити, щоб перестати бути такими сварливими, так це звернутися до їх співчуття і постаратися не приймати все на свій рахунок. Іноді люди не ті, ким ви їх вважаєте, або вони поводяться не так, як ви від них хочете, тому замість того, щоб дозволяти цьому впливати на ваш настрій, побажайте їм всього найкращого та відпустіть це.

2. РИБИ (19 лютого – 20 березня)

Говорячи про чутливість, Риби — ще один надзвичайно чутливий та емоційний знак зодіаку. Вони можуть стати вкрай нещасними та роздратованими, якщо дозволять дрібницям занадто сильно їх турбувати. Згодом ці дрібниці стають більшими і болючішими, а здатність Риб терпіти стає меншою.

Їхня сварливість має тенденцію впливати на всіх навколо. Найкраще, що можуть зробити Риби, — знайти творчий спосіб виплеснути ці негативні почуття і знову почати зосереджуватися на хороших речах у житті.

3. КОЗЕРІГ (22 грудня – 19 січня)

Коли Козеріг у сварливому настрої, його можуть вивести з себе незначні речі — від зміни температури до типу світла, що падає на нього. Люди також можуть погіршити ситуацію Козерога, тож найкращий спосіб подолати сварливість — трохи подбати про себе.

Козерогу треба піти в якесь тихе місце, де він зможе побути один, відірватися від зовнішнього світу та розібратися у своїх почуттях. Їхня сварливість зазвичай є ознакою того, що їм потрібно зробити перерву і перестати думати про потреби інших. Музика, йога, медитація, пінна ванна або дихальна робота можуть допомогти їм почуватися менш дратівливими.

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