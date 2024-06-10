Согласно астрологии, вы можете быть одним из сварливых знаков зодиака, которые делают всех вокруг несчастными.

Время от времени у каждого может быть плохое настроение, но некоторые знаки зодиака, похоже, более склонны пускать ситуацию на самотек.

Когда у вас сварливое отношение, это обычно влияет на то, как вы видите мир, как вы живете и как вы взаимодействуете с другими людьми.

СКОРПИОН (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы, как правило, чувствительны, но они не хотят показывать свою уязвимость всему миру, поэтому они склонны скрывать ее за сварливостью. Если их недавно предали, обидели или что-то вызвало чувства из прошлого, они будут очень угрюмы и вспыльчивы.

Что им нужно сделать, чтобы перестать быть такими сварливыми, так это обратиться к их состраданию и постараться не принимать все на свой счет . Иногда люди не те, кем вы их считаете, или они ведут себя не так, как вы от них хотите, поэтому вместо того, чтобы позволять этому влиять на ваше настроение, пожелайте им всего наилучшего и отпустите это.

2. РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Говоря о чувствительности, Рыбы — еще один чрезвычайно чувствительный и эмоциональный знак зодиака. Они могут стать крайне несчастными и раздраженными, если позволят мелочам слишком сильно их беспокоить. Со временем эти мелочи становятся больше и болезненнее, а способность Рыб терпеть становится меньше.

Их сварливость имеет тенденцию влиять на всех вокруг. Лучшее, что могут сделать Рыбы, — это найти творческий способ выплеснуть эти негативные чувства и снова начать сосредотачиваться на хороших вещах в жизни.

3. КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Когда Козерог в сварливом настроении, его могут вывести из себя самые незначительные вещи — от изменения температуры до типа падающего на него света. Люди также могут ухудшить ситуацию Козерога, поэтому лучший способ преодолеть сварливость — немного позаботиться о себе.

Козерогу нужно уйти в какое-нибудь тихое место, где он сможет побыть один, оторваться от внешнего мира и разобраться в своих чувствах. Их сварливость обычно является признаком того, что им нужно сделать перерыв и перестать думать о нуждах других. Музыка, йога, медитация, пенная ванна или дыхательная работа могут помочь им чувствовать себя менее раздражительными.

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