Ваш знак зодиака может определить, какой вариант между любовью и карьерой вы выберете в качестве приоритета.

Многие знаки Зодиака очень мотивированы стремлением «иметь все», карьера, любовь, семья и свободное время входят в сферу удовлетворения потребностей, но на самом деле довольно сложно одновременно достичь и поддерживать все блага жизни.

Некоторые знаки склонны к трудоголизму или просто жаждут успеха.

ОВЕН (21 марта – 19 апреля)



Овны живут ради конкуренции и преуспевают на рабочем месте. Для них успех значит все! Большинство работников-Овнов не остановятся перед повышением по службе и будут пробиться к вершине, даже если для этого придется остаться в одиночестве или оставить любимого человека. Если вы влюблены в Овна, вам следует опасаться его вспыльчивости и агрессивности, но не принимайте это на свой счет; ваша вторая половинка, вероятно, находится в стрессе из-за постоянной тяжелой работы, направленной на достижение вершины.

ТЕЛЕЦ (20 апреля – 20 мая)

Тельцы элегантны и уверены в себе. Они почти всегда ставят себя на первое место (в хорошем смысле), и их карьера не является исключением. Благодаря своему обаянию они способны легко ориентироваться в высшем руководстве и заигрывать с начальством. Хотя они наслаждаются отношениями и любовью, часто они просто слишком сосредоточены на материальной роскоши, которая приходит с успехом.

ЛЕВ (23 июля – 22 августа)

Лев, пожалуй, самый доминирующий из знаков зодиака, и это является для них настоящим преимуществом в карьере. Не говоря уже о том, что Лев НЕНАВИДИТ находиться в любом положении, когда начальство может указывать ему, что делать.

Какими бы качествами они ни обладали – будь то креативность, щедрость или неотразимость – Лев точно знает, как применить их на рабочем месте, чтобы подняться на вершину.

Хотя Львы становятся отличными любовниками и успешны в отношениях, свидания отходят на второй план по сравнению с их стремлением к успеху.

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