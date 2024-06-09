Багато хто думає, що видалити наклейки з якоїсь поверхні - це дуже складно. Але наспрвді це не так, якщо знати правильні методи їх видалення.
Зіскрібання наклейки
Підніміть кут наклейки тонким посудом. Якщо ви не турбуєтеся про рубці на поверхні, лезо бритви або шпатель дасть вам найкращі результати. В іншому випадку візьміть у руки більш м’який пластиковий скребок, щоб видалити наклейки. Працюйте над зовнішнім краєм наклейки, доки у вас не буде достатньо вільного матеріалу, щоб захопити його.
- Леза для гоління та інші гострі скребки найкраще підходять для обробки скла, гладких, твердих металів і подібних матеріалів, які важко пошкодити.
- Якщо ви перебуваєте в скрутному становищі без багатьох варіантів, кредитна картка або подібний предмет також може зробити свою справу.
Підніміть вільний кут наклейки. Потягніть клапоть вгору та подалі від поверхні, що прилипає, обережно, щоб не сильно натискати. Утримуйте його на місці однією рукою, а іншою підготуйте інструмент для скребка.
- Робіть скребки домінуючою рукою, щоб підвищити ефективність і точність.
Невеликими рухами проведіть скребком під наклейкою. Притисніть плоский край скребка до нижньої частини наклейки в місці, де він стикається з поверхнею, що клеїться. Цього невеликого тиску має бути достатньо, щоб потроху розірвати фіксацію клею та видалити наклейки.
- Нетерпіння або надто агресивне зішкрябування може призвести до того, що наклейка порветься, що змусить вас почати процес заново та, можливо, залишить після себе шар важких залишків.
- Уникайте занадто сильного встрому скребка в підстилаючу поверхню. Якщо ви не будете обережні, це може залишити непривабливі подряпини.
Продовжуйте тягнути та скребти, доки наклейка не звільниться. Після кількох проходів скребком відрегулюйте хватку вільного краю так, щоб він натягнувся. Потім попрацюйте ще трохи зі скребком. Тримайте його, поки не дійдете до дальнього кінця.
- Якщо клей має певний опір, спробуйте змочити його теплою водою (за умови, що він нанесений на водонепроникну поверхню).
- Цей метод корисний, щоб позбутися трохи старіших наклейок, які надто важко відклеїти вручну, але їх не можна або не потрібно обробляти теплом, маслом або вологою
Нагрівання наклейки феном
Встановіть фен на високу температуру. Увімкніть фен і дайте йому кілька секунд, щоб він почав нагріватися. Тепло від фена розм’якшить клей старих засохлих наклейок, які закріпилися на місці та допоможе видалити наклейки.
- Існує ймовірність того, що пряме тепло може пошкодити поверхню, що прилипає, якщо вона виготовлена з такого матеріалу, як пластик, вініл або шкіра. У цьому випадку краще скористатися альтернативним методом видалення.
Потримайте фен над наклейкою 30 секунд. Розташуйте насадку на відстані приблизно 1⁄2 фута ( 15 см) від наклейки. Помахайте гарячим повітрям туди-сюди від одного кінця до іншого. Продовжуйте розтирати наклейку протягом цілої хвилини.
- Ви можете помітити, що матеріал наклейки починає скручуватися або зморщуватися — це ознака того, що він працює.
Зніміть наклейку вручну. Вимкніть фен і відкладіть його в сторону. Послабте один край наклейки нігтем, а потім повільно потягніть її, поки вона не вийде чистою. Використовуйте м’який скребок, щоб видалити залишки, які залишилися.
Продовжуйте нагрівання з інтервалом у 30 секунд. Якщо наклейка все ще бореться, вам, можливо, доведеться підірвати її ще раз, щоб отримати її. Повторіть процес нагрівання ще 2-3 рази, пробуючи після кожного проходу. Щоб побачити покращення, знадобиться щонайбільше кілька хвилин.
- Відшарування або зішкрябання наклейки знизу може допомогти почати, якщо лише тепло не дає бажаного ефекту.
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