Підніміть кут наклейки тонким посудом. Якщо ви не турбуєтеся про рубці на поверхні, лезо бритви або шпатель дасть вам найкращі результати. В іншому випадку візьміть у руки більш м’який пластиковий скребок, щоб видалити наклейки. Працюйте над зовнішнім краєм наклейки, доки у вас не буде достатньо вільного матеріалу, щоб захопити його. Леза для гоління та інші гострі скребки найкраще підходять для обробки скла, гладких, твердих металів і подібних матеріалів, які важко пошкодити.

Якщо ви перебуваєте в скрутному становищі без багатьох варіантів, кредитна картка або подібний предмет також може зробити свою справу. Якщо ви не турбуєтеся про рубці на поверхні, лезо бритви або шпатель дасть вам найкращі результати. В іншому випадку візьміть у руки більш м’який пластиковий скребок, щоб видалити наклейки. Працюйте над зовнішнім краєм наклейки, доки у вас не буде достатньо вільного матеріалу, щоб захопити його.

Підніміть вільний кут наклейки. Потягніть клапоть вгору та подалі від поверхні, що прилипає, обережно, щоб не сильно натискати. Утримуйте його на місці однією рукою, а іншою підготуйте інструмент для скребка. Робіть скребки домінуючою рукою, щоб підвищити ефективність і точність. Потягніть клапоть вгору та подалі від поверхні, що прилипає, обережно, щоб не сильно натискати. Утримуйте його на місці однією рукою, а іншою підготуйте інструмент для скребка.

Невеликими рухами проведіть скребком під наклейкою. Притисніть плоский край скребка до нижньої частини наклейки в місці, де він стикається з поверхнею, що клеїться. Цього невеликого тиску має бути достатньо, щоб потроху розірвати фіксацію клею та видалити наклейки. Нетерпіння або надто агресивне зішкрябування може призвести до того, що наклейка порветься, що змусить вас почати процес заново та, можливо, залишить після себе шар важких залишків.

Уникайте занадто сильного встрому скребка в підстилаючу поверхню. Якщо ви не будете обережні, це може залишити непривабливі подряпини. Притисніть плоский край скребка до нижньої частини наклейки в місці, де він стикається з поверхнею, що клеїться. Цього невеликого тиску має бути достатньо, щоб потроху розірвати фіксацію клею та видалити наклейки.