Купівля посуду часто означає видалення наклейок з цінами перед миттям. Хоча багато з цих наклейок легко відклеюються, деякі неймовірно вперті й не відриваються цілим шматком. Щоб видалити набридливі наклейки з цінами, почніть із простого змочування його у воді. Якщо це не спрацює, попрацюйте за допомогою побутових масел. В крайньому випадку використовуйте засоби для видалення клею.

Видалення наклейок із цінами водою

Найкращий спосіб видалення наклейки своїми руками також є одним із найпростіших. Замочування в гарячій воді та невеликій кількості засобу для миття посуду послаблює клей, який утримує багато типів наклейок, етикеток або ярликів, які використовуються на посуді. Цей метод також є чудовим способом зняти липкі етикетки з пляшок і банок. Наповніть кухонну раковину достатньою кількістю гарячої води, щоб вона покрила посуд, а потім додайте трохи мильного засобу. Закрутіть воду, потім додайте посуд із наклейками. Зачекайте 20 хвилин або поки наклейка не стане достатньо вільною, щоб її можна було зітерти пальцями.

Метод кулінарної олії

Будь-яка олія, яку ви маєте на кухні, наприклад оливкова або рослинна олія, також добре розпушує наклейки та видаляє липкий безлад, який іноді залишають наклейки з цінами. Вилийте обрану олію на складений паперовий рушник, використовуючи достатню кількість олії, щоб покрити приклеєну наклейку. Покладіть складений паперовий рушник поверх наклейки та трохи втріть олію в наклейку. Залиште промаслений паперовий рушник поверх наклейки принаймні на кілька годин.

Зніміть паперовий рушник, потім потріть наклейку сухим паперовим рушником або чистою ганчіркою. Це повинно послабити будь-яку паперову наклейку, а також клей. Зітріть якомога більше масла, а потім вимийте посуд у теплій мильній воді. Якщо хоч трохи клею залишилося, нанесіть краплю або близько того рослинної олії та розітріть її пальцями. Знову вимийте посуд.