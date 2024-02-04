Покупка посуды часто означает удаление наклеек с ценами перед мойкой. Хотя многие из этих наклеек легко отклеиваются, некоторые невероятно упрямы и не отрываются целым куском. Чтобы удалить надоедливые наклейки с ценами, начните с простого смачивания в воде. Если это не сработает, поработайте с помощью бытовых масел. В крайнем случае используйте средства для удаления клея.

Удаление наклеек с ценами водой

Лучший способ удаления наклейки своими руками также один из самых простых. Замачивание в горячей воде и небольшое количество средства для мытья посуды ослабляет клей, содержащий много типов наклеек, этикеток или ярлыков, используемых на посуде. Этот метод также является отличным способом снять липкие этикетки с бутылок и банок. Наполните кухонную раковину достаточным количеством горячей воды, чтобы она покрыла посуду, затем добавьте немного мыльного средства. Закрутите воду, затем добавьте посуду с наклейками. Подождите 20 минут или пока наклейка не станет достаточно свободной, чтобы ее можно было сотереть пальцами.

Метод кулинарного масла

Любое масло, которое вы имеете на кухне, например оливковое или растительное масло, также хорошо разрыхляет наклейки и удаляет липкий беспорядок, который иногда оставляют наклейки с ценами. Вылейте выбранное масло на сложенное бумажное полотенце, используя достаточное количество масла, чтобы покрыть приклеенную наклейку. Положите сложенное бумажное полотенце поверх наклейки и немного вотрите масло в наклейку. Оставьте промасленное бумажное полотенце поверх наклейки по крайней мере на несколько часов.

Снимите бумажное полотенце, затем потрите наклейку сухим бумажным полотенцем или чистой тряпкой. Это должно ослабить любую бумажную наклейку, а также клей. Сотрите как можно больше масла, а затем вымойте посуду в теплой мыльной воде. Если хоть чуть-чуть клея осталось, нанесите каплю или около того растительного масла и разотрите ее пальцами. Снова вымойте посуду.