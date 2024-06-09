Многие думают, что удалить наклейки с какой-то поверхности – это очень сложно. Но на самом деле это не так, если знать правильные методы их удаления.
Соскоб наклейки
Поднимите угол наклейки тонкой посудой. Если вы не беспокоитесь о рубцах на поверхности, лезвие бритвы или шпатель даст вам самые лучшие результаты. В противном случае возьмите в руки мягкий пластиковый скребок, чтобы удалить наклейки. Работайте над наружным краем наклейки, пока у вас не будет достаточно свободного материала, чтобы захватить его.
- Лезвия для бритья и другие острые скребки лучше всего подходят для обработки стекла, гладких, жестких металлов и подобных материалов, которые трудно повредить.
- Если вы находитесь в затруднительном положении без многих вариантов, кредитная карта или подобный предмет также может сделать свое дело.
Поднимите свободный угол наклейки. Осторожно потяните лоскут вверх и подальше от прилипающей поверхности, чтобы не сильно нажимать. Удерживайте его на месте одной рукой, а другой подготовьте инструмент для скребка.
- Делайте скребки доминирующей рукой, чтобы повысить эффективность и точность.
Небольшими движениями проведите скребком под наклейкой. Прижмите плоский край скребка к нижней части наклейки в месте, где он соприкасается с клеящейся поверхностью. Этого небольшого давления должно быть достаточно, чтобы разорвать фиксацию клея и удалить наклейки.
- Нетерпение или слишком агрессивное соскабливание может привести к тому, что наклейка порвется, что заставит вас начать процесс заново и, возможно, оставит после себя слой тяжелых остатков.
- Избегайте слишком сильного встроения скребка в подстилающую поверхность. Если вы не будете осторожны, это может оставить некрасивые царапины.
Продолжайте тянуть и скрести, пока наклейка не освободится. После нескольких проходов скребком отрегулируйте хватку свободного края так, чтобы она натянулась. Затем поработайте еще немного со скребком. Держите его, пока не дойдете до дальнего конца.
- Если клей имеет сопротивление, попробуйте смочить его теплой водой (при условии, что он нанесен на водонепроницаемую поверхность).
- Этот метод полезен, чтобы избавиться от более старых наклеек, которые слишком трудно отклеить вручную, но их нельзя или не нужно обрабатывать теплом, маслом или влагой.
Нагрев наклейки феном
Установите фен при высокой температуре. Включите фен и дайте ему несколько секунд, чтобы он начал нагреваться. Тепло от фена размягчит клей закрепившихся на месте старых засохших наклеек и поможет удалить наклейки.
- Существует вероятность того, что прямое тепло может повредить прилипающую поверхность, если она изготовлена из такого материала, как пластик, винил или кожа. В этом случае лучше пользоваться альтернативным способом удаления.
Удерживайте фен над наклейкой 30 секунд. Разместите насадку на расстоянии примерно 1⁄2 фута ( 15 см) от наклейки. Помахайте горячим воздухом туда-сюда от одного конца к другому. Продолжайте растирать наклейку в течение целой минуты.
- Вы можете заметить, что материал наклейки начинает скручиваться или сморщиваться – это признак того, что он работает.
Снимите наклейку вручную. Выключите фен и отложите его в сторону. Ослабьте один край наклейки ногтем, а затем медленно потяните ее, пока она не выйдет чистой. Используйте мягкий скребок, чтобы удалить оставшиеся остатки.
Продолжайте нагрев с интервалом в 30 секунд. Если наклейка все еще борется, вам, возможно, придется взорвать ее снова, чтобы получить ее. Повторите процесс нагревания еще 2-3 раза, пробуя после каждого прохода. Чтобы увидеть улучшение, потребуется максимум несколько минут.
- Отслойка или соскабливание наклейки снизу может помочь начать, если только тепло не дает желаемого эффекта.
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