Жителі одного з районів в Україні мають можливість отримати грошову допомогу 4 600 або більше гривень.

Для мешканців населених пунктів Бахмутського району відкрилася реєстрація на отримання грошової допомоги. Сума виплат становить приблизно 4 600 гривень або більше. Жителі одного міста та трьох сіл Часовоярської ОТГ, які відповідають визначеним критеріям, можуть отримати цю допомогу. Про це повідомляється на сторінці Благодійного фонду "Дукат".

Хто може отримати виплату

На допомогу можуть претендувати жителі міста Часів Яр, сіл Богданівка, Григорівка та Калинівка, якщо в їхній родині є дитина віком до 13 років або особа старше 65 років. Крім того, родина не повинна була раніше отримувати допомогу від цього фонду. Заявникам необхідно заповнити гугл-форму за вказаними посиланнями.

Які документи потрібні та процедура отримання допомоги

Перш за все, особи, що відповідають критеріям, повинні заповнити форму та відповіді на запитання.

Далі, необхідно з'явитися на особисту реєстрацію в Києві. За кілька днів до прибуття особи відправлено SMS-повідомлення з повідомленням про місце та час проведення реєстрації.

Важливо зазначити, що заявники не повинні з'являтися при реєстрації та мати всі необхідні оригінальні документи.

Перелік деяких документів:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

номер особистої банківської картки ПриватБанку (або IBAN, якщо картка іншої банку);

свідоцтво про одруження;

свідоцтво про народження дитини (для родини з дітьми до 14 років);

свідоцтво про смерть чоловіка/дружини (для категорії вдів/вдівців);

довідка ВПО із зазначених вище населених пунктів (для осіб, які не зареєстровані у перерахованих населених пунктах).

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