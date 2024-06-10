Жители одного из районов в Украине имеют возможность получить денежную помощь 4 600 или более гривен.

Для жителей населённых пунктов Бахмутского района открылась регистрация на получение денежной помощи. Сумма выплат составляет примерно 4600 гривен или больше. Жители одного города и трех сел Часовоярской ОТГ, которые отвечают определенным критериям, могут получить помощь. Об этом сообщается на странице Благотворительного фонда "Дукат".

Кто может получить выплату

На помощь могут претендовать жители города Часов Яр, сел Богдановка, Григоровка и Калиновка, если в их семье ребенок в возрасте до 13 лет или лицо старше 65 лет. Кроме того, семья не должна раньше получать помощь от этого фонда. Заявителям необходимо заполнить гугл-форму по указанной ссылке.

Какие документы нужны и процедура получения помощи

Прежде всего, лица, отвечающие критериям, должны заполнить форму и ответы на вопросы.

Далее необходимо явиться на личную регистрацию в Киеве. За несколько дней до прибытия отправлено SMS-сообщение с уведомлением о месте и времени проведения регистрации.

Важно отметить, что заявители не должны появляться при регистрации и иметь все необходимые документы.

Список некоторых документов:

паспорт или ID-карта;

идентификационный код;

номер личной банковской карты ПриватБанка (или IBAN, если карта другого банка);

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении ребенка (для семьи с детьми младше 14 лет);

свидетельство о смерти супруга (для категории вдов/вдовцев);

справка ВПЛ из указанных выше населенных пунктов (для лиц, не зарегистрированных в перечисленных населенных пунктах).

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