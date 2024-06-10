Цього літа українці можуть очікувати на збільшення субсидій для оплати житлово-комунальних послуг через підвищення тарифів на електроенергію. Однак деяким громадянам доведеться повернути частину отриманих коштів.

Про це повідомляє видання "На пенсії". Кому і коли варто очікувати більших субсидій Субсидія призначається сім’ям, у яких плата за комунальні послуги перевищує встановлений Кабінетом міністрів обов’язковий платіж.

Після підвищення тарифів на електроенергію, ті, хто вже отримує субсидію, побачать збільшення суми допомоги. Перерахунок буде здійснено автоматично, без необхідності звертатися до органів Пенсійного фонду.

"Оскільки тарифи на електроенергію піднялися з 1 червня, підвищена субсидія буде врахована у виплатах за червень, які отримають у липні," — повідомили у ПФУ.

Крім того, жителі Харківської області отримають підвищені субсидії з червня. Сума допомоги на електроенергію зросте в п'ять разів через складну енергетичну ситуацію в регіоні.

Коли треба повертати субсидію Влітку деяких українців можуть попросити повернути частину отриманої державної допомоги або значно скоротити її розмір. Це можливо у двох випадках:

Якщо у заяві або декларації була надана недостовірна інформація, внаслідок чого субсидія була призначена у більшому розмірі, ніж передбачено. Якщо громадянин не повідомив протягом 30 днів про обставини, які б призвели до зменшення субсидії.

У таких випадках надмірно виплачені кошти будуть утримуватися частинами, але не більше ніж 20% щомісяця.

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