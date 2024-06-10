Этим летом украинцы могут ожидать увеличения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг из-за повышения тарифов на электроэнергию. Однако некоторым гражданам придется вернуть часть получаемых средств.

Об этом сообщает издание "На пенсии". Кому и когда следует ожидать больших субсидий Субсидия назначается семьям, у которых плата за коммунальные услуги превышает установленный Кабинетом министров обязательный платеж.

После повышения тарифов на электроэнергию те, кто уже получает субсидию, увидят увеличение суммы помощи. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости обращаться в органы Пенсионного фонда.

"Поскольку тарифы на электроэнергию поднялись с 1 июня, повышенная субсидия будет учтена в выплатах за июнь, которые получат в июле", - сообщили в ПФУ.

Кроме того, жители Харьковской области получат повышенные субсидии с июня. Сумма пособия на электроэнергию вырастет в пять раз из-за сложной энергетической ситуации в регионе.

Когда нужно возвращать субсидию Летом некоторых украинцев могут попросить вернуть часть полученной государственной помощи или значительно сократить ее размер. Это возможно в двух случаях:

Если в заявлении или декларации была предоставлена ​​недостоверная информация, в результате чего субсидия была назначена в большем размере, чем предусмотрено. Если гражданин не сообщил в течение 30 дней об обстоятельствах, приведших к уменьшению субсидии.

В таких случаях чрезмерно выплаченные средства будут удерживаться частями, но не более 20% ежемесячно.

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