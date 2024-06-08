Існують легкі способи, які можуть допомогти вам очистити решітки духовки, щоб вони виглядали як нові.

Очистити решітки духовки, щоб вони виглядали як нові, цілком можливо. Для цього потрібно просто знати перевірену інформацію та застовувати її на практиці.

Зніміть і замочіть решітки

Вийміть усі решітки з духовки.

Якщо можливо, винесіть стелажі на вулицю та помістіть їх в один або два міцних пластикових пакети для сміття.

Налийте 2 склянки побутового нашатирного спирту в кожен пакет і закрийте верх. Покладіть мішок рівно, щоб аміак досяг якомога більшої частини поверхонь стелажа.

Залиште решітки на ніч. Це допоможе ефективніше очистити решітки духовки.

Очистіть, промийте та висушіть

Одягнувши захисні рукавички та окуляри, вийміть решітки з розчину аміаку. Пари будуть сильними, тому відкрийте пакет подалі від обличчя.

Покладіть решітки на пластикову тканину або поставте їх у ванну чи велику раковину.

Використовуйте нейлонову щітку з жорсткою щетиною або меламінову гумку, щоб видалити залишки з обох боків решіток.

Промийте решітки з обох боків садовим шлангом або шлангом для раковини або наповніть ванну достатньою кількістю води, щоб занурити та промити решітки.

Витріть насухо безворсовою тканиною з мікрофібри та встановіть на місце, коли духовка буде повністю чистою.

Як очистити решітки духовки дистильованим білим оцтом і харчовою содою

Зніміть, розбризкуйте та намочіть стійки

Вийміть усі решітки з духовки.

Помістіть стелажі у велику раковину або ванну.

Збризніть обидві сторони решіток дистильованим білим оцтом.

Посипте суху харчову соду та дайте піні початися.

Коли піноутворення припиниться, наповніть ванну гарячою водою до повного занурення решіток.

Дайте їм просочитися протягом восьми-десяти годин.

Очистіть і промийте

Вийміть решітки з води для замочування.

Використовуйте щітку з жорсткою щетиною, щоб видалити залишки бруду з кожного боку.

Просушіть решітки і знову поставте в духовку.

Порада Щоб вам було легше очистити решітки духовки, очистіть духовку парою, перш ніж намагатися прибрати бруд. Пара допоможе послабити безлад.

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