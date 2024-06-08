Есть легкие способы, которые могут помочь вам очистить решетки духовки, чтобы они выглядели как новые.

Очистить решетки духовки, чтобы они выглядели как новые, вполне возможно. Для этого нужно просто знать проверенную информацию и использовать ее на практике.

Снимите и замочите решетки

Выньте все решетки из духовки.

Если возможно, вынесите стеллажи на улицу и поместите их в один или два крепких пластиковых пакета для мусора.

Налейте 2 стакана бытового нашатырного спирта в каждый пакет и закройте верх. Положите мешок ровно, чтобы аммиак достиг как можно большей части поверхностей стеллажа.

Оставьте решетки на ночь. Это поможет более эффективно очистить решетки духовки.

Очистите, промойте и высушите

Надев защитные перчатки и очки, извлеките решетки из раствора аммиака. Пары будут сильными, поэтому откройте пакет подальше от лица.

Уложите решетки на пластиковую ткань или поставьте их в ванную или большую раковину.

Используйте нейлоновую щетку с жесткой щетиной или меламиновую резинку, чтобы удалить остатки с обеих сторон решеток.

Промойте решетки с обеих сторон садовым шлангом или шлангом для раковины или наполните ванну достаточным количеством воды, чтобы погрузить и промыть решетки.

Вытрите насухо безворсовой тканью из микрофибры и установите на место, когда духовка будет полностью чистой.

Как очистить решетки духовки дистиллированным белым уксусом и пищевой содой.

Снимите, разбрызгивайте и намочите стойки

Выньте все решетки из духовки.

Поместите стеллажи в большую раковину или ванночку.

Сбрызните обе стороны решеток дистиллированным белым уксусом.

Посыпьте сухую пищевую соду и дайте начаться пени.

Когда пенообразование прекратится, наполните ванну горячей водой до полного погружения решеток.

Дайте им пропитаться в течение восьми-десяти часов.

Очистите и промойте

Извлеките решетки из воды для замачивания.

Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить остатки грязи с каждой стороны.

Просушите решетки и снова поставьте в духовку.

Совет Чтобы легче очистить решетки духовки, очистите духовку паром, прежде чем пытаться убрать грязь. Пара поможет ослабить беспорядок.

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