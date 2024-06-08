Очистить решетки духовки, чтобы они выглядели как новые, вполне возможно. Для этого нужно просто знать проверенную информацию и использовать ее на практике.
Снимите и замочите решетки
Выньте все решетки из духовки.
Если возможно, вынесите стеллажи на улицу и поместите их в один или два крепких пластиковых пакета для мусора.
Налейте 2 стакана бытового нашатырного спирта в каждый пакет и закройте верх. Положите мешок ровно, чтобы аммиак достиг как можно большей части поверхностей стеллажа.
Оставьте решетки на ночь. Это поможет более эффективно очистить решетки духовки.
Очистите, промойте и высушите
Надев защитные перчатки и очки, извлеките решетки из раствора аммиака. Пары будут сильными, поэтому откройте пакет подальше от лица.
Уложите решетки на пластиковую ткань или поставьте их в ванную или большую раковину.
Используйте нейлоновую щетку с жесткой щетиной или меламиновую резинку, чтобы удалить остатки с обеих сторон решеток.
Промойте решетки с обеих сторон садовым шлангом или шлангом для раковины или наполните ванну достаточным количеством воды, чтобы погрузить и промыть решетки.
Вытрите насухо безворсовой тканью из микрофибры и установите на место, когда духовка будет полностью чистой.
Как очистить решетки духовки дистиллированным белым уксусом и пищевой содой.
Снимите, разбрызгивайте и намочите стойки
Выньте все решетки из духовки.
Поместите стеллажи в большую раковину или ванночку.
Сбрызните обе стороны решеток дистиллированным белым уксусом.
Посыпьте сухую пищевую соду и дайте начаться пени.
Когда пенообразование прекратится, наполните ванну горячей водой до полного погружения решеток.
Дайте им пропитаться в течение восьми-десяти часов.
Очистите и промойте
Извлеките решетки из воды для замачивания.
Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить остатки грязи с каждой стороны.
Просушите решетки и снова поставьте в духовку.
Совет
Чтобы легче очистить решетки духовки, очистите духовку паром, прежде чем пытаться убрать грязь. Пара поможет ослабить беспорядок.
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