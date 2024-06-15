Ось чому, коли ми думаємо про недружні знаки зодіаку , не завжди йдеться про те, хто найпідліший або найгарніший, тому що це щось більше.

Те саме можна сказати і про зовсім протилежну сторону спектра.

Ті знаки зодіаку, які є наймилішими з усіх, можуть бути милими з багатьох причин.

Можливо, вони просто добросерді люди, а можливо, вони дуже ввічливі і виховані.

Астрологи назвали найнедружніших знака Зодіаку:

Козеріг

Грубість Козерога походить від самовпевненості. Їх его може настільки роздмухати, що вони не можуть не дивитися зверхньо на всіх навколо. Навіть коли вони не намагаються активно грубіювати, вони все одно можуть здатися неймовірно поблажливими. Козеріг відомий своєю владністю та контролем. Коли вони потрапляють у цей вільний простір, вони мають тенденцію перетворюватися на когось дуже зарозумілого та самовдоволеного.

Близнюки

Близнюки дуже грубі, бо вони просто хулігани. Якщо ви не дивитеся на речі по-їхньому або намагаєтеся з ними зіткнутися, чекайте, що вони повернуться до вас з кігтями. Одна річ, яка справді робить Близнюків одним із найбрутальніших знаків зодіаку, — це те, що вони можуть бути дуже милі з обличчями людей, перш ніж повернутись і показати своє справжнє обличчя.

Телець

Тельці не грубі у традиційному значенні цього слова, але можуть бути дуже страшними. Людям важко протистояти Тельцю, тому що вони не усвідомлюють, наскільки порочними вони можуть бути, доки не опиняться в ситуації, коли їм доведеться протистояти одному з них. Одна з речей, яка робить Тельців особливо образливими, те, що вони, зазвичай, не усвідомлюють, наскільки вони насправді грубі.

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