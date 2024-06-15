Вот почему, когда мы думаем об недружелюбных знаках зодиака, не всегда речь идет о том, кто самый подлый или самый заносчивый, потому что это нечто большее.

То же самое можно сказать и о совершенно противоположной стороне спектра.

Те знаки зодиака, которые являются самыми милыми из всех, могут быть милыми по множеству причин.

Может быть, они просто добросердечные люди, а может быть, они очень вежливы и воспитаны.

Астрологи назвали самых недружелюбных знака Зодиака:

Козерог

Грубость Козерога происходит от самоуверенности. Их эго может настолько раздуться, что они не могут не смотреть свысока на всех вокруг. Даже когда они не пытаются активно грубить, они все равно могут показаться невероятно снисходительными. Козерог известен своей властностью и контролем. Когда они попадают в это свободное пространство, они имеют тенденцию превращаться в кого-то очень высокомерного и самодовольного.

Близнецы

Близнецы очень грубы, потому что они просто хулиганы. Если вы не смотрите на вещи по-ихнему или пытаетесь с ними столкнуться, ожидайте, что они вернутся к вам с выставленными когтями. Одна вещь, которая действительно делает Близнецов одним из самых грубых знаков зодиака, — это то, что они могут быть очень милы с лицами людей, прежде чем повернуться и показать свое истинное лицо.

Телец

Тельцы не грубы в традиционном смысле этого слова, но могут быть очень пугающими. Людям трудно противостоять Тельцу, потому что они не осознают, насколько порочными они могут быть, пока не окажутся в ситуации, когда им придется противостоять одному из них. Одна из вещей, которая делает Тельцов особенно оскорбительными, это то, что они, как правило, не осознают, насколько они на самом деле грубы.

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