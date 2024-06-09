На порталі "Дія" розповіли, кому з українців держава може покрити витрати на комунальні послуги.

Громадяни України, які не можуть самі впоратися з витратами на комунальні послуги, можуть на підтримку від держави у вигляді субсидії. Цю підтримку надають власникам житла, переселенцям, неповнолітнім, які опікувані іншими особами, а також іншим категоріям населення.

Згідно з інформацією, що надана на порталі "Дія", житлова субсидія призначена для допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу. Хто може розраховувати на отримання субсидії:

Власник або зареєстрована особа, яка користується приміщенням.

Індивідуальний забудовник.

Орендар з офіційним договором оренди.

Внутрішньо переміщена особа з офіційними документами, що підтверджують проживання за вказаною адресою.

Неповнолітні або особи з обмеженими можливостями, які перебувають під опікою (опікуни подають заявку від їх імені).

Подати заяву на субсидію можуть громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які легально перебувають на території країни. Держава відшкодовує такі витрати:

Оплату комунальних послуг.

Придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

Абонентське обслуговування для мешканців багатоквартирних будинків згідно з індивідуальними договорами.

Управління багатоквартирним будинком.

Постачання та розподіл природного газу, теплової та електроенергії, гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами.

Придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива.

Для отримання субсидії існують кілька шляхів: подання заяви онлайн через особистий кабінет громадянина на порталі "Дія", через Пенсійний фонд (особисто, листом або через мобільний додаток), або звернення до ЦНАП або місцевої влади за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього потрібно надати:

Заяву про призначення та надання житлової субсидії.

Декларацію про доходи і витрати.

Договір оренди для орендарів житла.

Документи, які підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації або оплату комунальних послуг в іншому житлі, а також акти обстеження матеріально-побутових умов та інші.

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