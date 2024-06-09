На портале "Действие" рассказали, кому из украинцев государство может возместить расходы на коммунальные услуги.

Граждане Украины, которые не могут справиться с расходами на коммунальные услуги, могут в поддержку от государства в виде субсидии. Эту поддержку оказывают владельцам жилья, переселенцам, несовершеннолетним, опекаемые другими лицами, а также другим категориям населения.

Согласно информации , предоставленной на портале "Действие", жилищная субсидия предназначена для помощи семьям с низким уровнем дохода. Кто может рассчитывать на получение субсидии:

Владелец или зарегистрированное лицо, пользующееся помещением.

Индивидуальный застройщик.

Арендатор по официальному договору аренды.

Внутренне перемещенное лицо с официальными документами, подтверждающими проживание по указанному адресу.

Несовершеннолетние или лица с ограниченными возможностями, находящиеся на попечении (опекуны подают заявку от их имени).

Подать заявление на субсидию могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся на территории страны. Государство возмещает следующие расходы:

Оплата коммунальных услуг.

Покупка твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.

Взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.

Абонентское обслуживание для жильцов многоквартирных домов согласно индивидуальным договорам.

Управление многоквартирным зданием.

Снабжение и распределение природного газа, тепловой и электроэнергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управления бытовыми отходами.

Покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Для получения субсидии существует несколько путей: подача заявления онлайн через личный кабинет гражданина на портале "Действие", через Пенсионный фонд (лично, письмом или через мобильное приложение), или обращение в ЦНАП или местные власти по месту регистрации или фактического проживания. Для этого нужно предоставить:

Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

Декларацию о доходах и расходах.

Договор аренды для арендаторов жилья.

Документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации или оплату коммунальных услуг в другом жилье, а также акты обследования материально-бытовых условий и другие.

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