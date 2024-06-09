Граждане Украины, которые не могут справиться с расходами на коммунальные услуги, могут в поддержку от государства в виде субсидии. Эту поддержку оказывают владельцам жилья, переселенцам, несовершеннолетним, опекаемые другими лицами, а также другим категориям населения.

Согласно информации , предоставленной на портале "Действие", жилищная субсидия предназначена для помощи семьям с низким уровнем дохода. Кто может рассчитывать на получение субсидии:

  • Владелец или зарегистрированное лицо, пользующееся помещением.
  • Индивидуальный застройщик.
  • Арендатор по официальному договору аренды.
  • Внутренне перемещенное лицо с официальными документами, подтверждающими проживание по указанному адресу.
  • Несовершеннолетние или лица с ограниченными возможностями, находящиеся на попечении (опекуны подают заявку от их имени).

субсидия, пенсия, выплаты

Подать заявление на субсидию могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, легально находящиеся на территории страны. Государство возмещает следующие расходы:

  • Оплата коммунальных услуг.
  • Покупка твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
  • Взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета.
  • Абонентское обслуживание для жильцов многоквартирных домов согласно индивидуальным договорам.
  • Управление многоквартирным зданием.
  • Снабжение и распределение природного газа, тепловой и электроэнергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, а также управления бытовыми отходами.
  • Покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

субсидия, пенсия, выплаты

Для получения субсидии существует несколько путей: подача заявления онлайн через личный кабинет гражданина на портале "Действие", через Пенсионный фонд (лично, письмом или через мобильное приложение), или обращение в ЦНАП или местные власти по месту регистрации или фактического проживания. Для этого нужно предоставить:

  • Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.
  • Декларацию о доходах и расходах.
  • Договор аренды для арендаторов жилья.
  • Документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации или оплату коммунальных услуг в другом жилье, а также акты обследования материально-бытовых условий и другие.

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