Хоча сам по собі він може бути недостатньо кислим, щоб усунути сильні опіки на сковорідках, кетчуп популярний для оживлення тьмяних і потьмянілих каструль і сковорідок. Покрийте уражену ділянку тонким шаром улюбленої приправи Америки і витріть через 15 хвилин.