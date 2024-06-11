Щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду, вам не потрібно вдаватися до надто жорстких чи агресивних методів. Достатньо скористатися сімома дієвими способами, які досить прості.
Оцет і харчова сода
Оцет є чудовим універсальним миючим засобом і він може допоомгти очистити пригорілу каструлю або сковороду. Використовуйте його як дезінфікуючий засіб, нетоксичний засіб для чищення скла, і так, використовуйте його також на кухні.
- Налийте невеликий шар рівних частин води та білого оцту на дно пригорілої каструлі або каструлі.
- Нагрійте розведений оцет на плиті і дайте йому закипіти.
- Після того, як він закипить протягом хвилини, зніміть його з вогню та злийте оцет у раковину.
- Додайте столову ложку харчової соди в порожню каструлю або каструлю (суть тут не в тому, щоб створити шипучий вулкан, поєднавши оцет і харчову соду, ви хочете, щоб два чистячі засоби діяли незалежно). Харчова сода є абразивом і допоможе видалити пляму.
- Використовуйте мочалку, щоб помасажувати харчову соду, щоб усунути залишки пригорілих плям на дні каструлі або сковороди.
- Промийте каструлю або сковороду.
Сіль
Сіль, особливо груба кошерна сіль, чудово підходить для того, щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду. Спробуйте поєднати його з миючим засобом для посуду Dawn і гарячою водою або нанесіть його на підгорілу сковороду соковитою серцевиною порізаного лимона.
Соус тартар
Зубний камінь є абразивним замінником харчової соди.
- Розмішайте столову ложку його в чашці води і доведіть до кипіння в розпеченій каструлі.
- Дайте воді охолонути.
- Протріть сковороду, щоб повернути їй блиск.
Сушильний лист
Змочіть обгорілу каструлю водою з милом і додайте в суміш сушарку. Дайте йому постояти протягом години. Простирок для сушіння (можна замінити столовою ложкою пом’якшувача) розпушить пригорілу їжу, і ви отримаєте блискучу каструлю.
Сода
Поки сковорода ще гаряча, насипте соду (або содову або недорогу содову торгову марку) і покрийте дно сковороди. Дозвольте карбонізації соди, щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду, а потім вимийте їх.
Шипучий напій
Цей звичайний домашній шипучий напій підійде так само добре, як і газована вода. Додайте 1-2 таблетки в гарячу воду в каструлі, дайте їй настоятися і вживайте заходів проти стійких опіків.
Кетчуп
Хоча сам по собі він може бути недостатньо кислим, щоб усунути сильні опіки на сковорідках, кетчуп популярний для оживлення тьмяних і потьмянілих каструль і сковорідок. Покрийте уражену ділянку тонким шаром улюбленої приправи Америки і витріть через 15 хвилин.
Читайте також:
Як очистити каструлі з нержавіючої сталі: основні дієві методи
Як очистити дно пригорілої сковорідки: існує чудовий спосіб
Як очистити кухонні шафи від бруду та жиру: дуже дієвий лайфхак