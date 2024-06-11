Щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду, вам не потрібно вдаватися до надто жорстких чи агресивних методів. Достатньо скористатися сімома дієвими способами, які досить прості.

Оцет і харчова сода

Оцет є чудовим універсальним миючим засобом і він може допоомгти очистити пригорілу каструлю або сковороду. Використовуйте його як дезінфікуючий засіб, нетоксичний засіб для чищення скла, і так, використовуйте його також на кухні.

  1. Налийте невеликий шар рівних частин води та білого оцту на дно пригорілої каструлі або каструлі.
  2. Нагрійте розведений оцет на плиті і дайте йому закипіти.
  3. Після того, як він закипить протягом хвилини, зніміть його з вогню та злийте оцет у раковину.
  4. Додайте столову ложку харчової соди в порожню каструлю або каструлю (суть тут не в тому, щоб створити шипучий вулкан, поєднавши оцет і харчову соду, ви хочете, щоб два чистячі засоби діяли незалежно). Харчова сода є абразивом і допоможе видалити пляму.
  5. Використовуйте мочалку, щоб помасажувати харчову соду, щоб усунути залишки пригорілих плям на дні каструлі або сковороди.
  6. Промийте каструлю або сковороду.

Сіль

Сіль, особливо груба кошерна сіль, чудово підходить для того, щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду. Спробуйте поєднати його з миючим засобом для посуду Dawn і гарячою водою або нанесіть його на підгорілу сковороду соковитою серцевиною порізаного лимона.

каструля

Соус тартар

Зубний камінь є абразивним замінником харчової соди.

  1. Розмішайте столову ложку його в чашці води і доведіть до кипіння в розпеченій каструлі.
  2. Дайте воді охолонути.
  3. Протріть сковороду, щоб повернути їй блиск.

Сушильний лист

Змочіть обгорілу каструлю водою з милом і додайте в суміш сушарку. Дайте йому постояти протягом години. Простирок для сушіння (можна замінити столовою ложкою пом’якшувача) розпушить пригорілу їжу, і ви отримаєте блискучу каструлю.

Сода

Поки сковорода ще гаряча, насипте соду (або содову або недорогу содову торгову марку) і покрийте дно сковороди. Дозвольте карбонізації соди, щоб очистити пригорілу каструлю або сковороду, а потім вимийте їх.

каструля

Шипучий напій

Цей звичайний домашній шипучий напій підійде так само добре, як і газована вода. Додайте 1-2 таблетки в гарячу воду в каструлі, дайте їй настоятися і вживайте заходів проти стійких опіків.

Кетчуп

Хоча сам по собі він може бути недостатньо кислим, щоб усунути сильні опіки на сковорідках, кетчуп популярний для оживлення тьмяних і потьмянілих каструль і сковорідок. Покрийте уражену ділянку тонким шаром улюбленої приправи Америки і витріть через 15 хвилин.

Читайте також:

Як очистити каструлі з нержавіючої сталі: основні дієві методи

Як очистити дно пригорілої сковорідки: існує чудовий спосіб

Як очистити кухонні шафи від бруду та жиру: дуже дієвий лайфхак