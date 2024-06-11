Хотя сам по себе он может быть недостаточно кислым, чтобы устранить сильные ожоги на сковородках, кетчуп популярен для оживления тусклых и потускневших кастрюль и сковородок. Покройте пораженный участок тонким слоем излюбленной приправы Америки и протрите через 15 минут.