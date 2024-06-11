Чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду, вам не нужно прибегать к слишком жестким или агрессивным методам. Достаточно воспользоваться семью действенными способами, которые достаточно просты.
Уксус и пищевая сода
Уксус является прекрасным универсальным моющим средством и может помочь очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду. Используйте его как дезинфицирующее средство, нетоксичное чистящее средство, и так, используйте его также на кухне.
- Налейте небольшой слой ровных частей воды и белого уксуса на дно пригоревшей или кастрюли.
- Нагрейте разведенный уксус на плите и дайте ему закипеть.
- После закипания в течение минуты снимите его с огня и слейте уксус в раковину.
- Добавьте столовую ложку пищевой соды в пустую кастрюлю или кастрюлю (суть здесь не в том, чтобы создать шипучий вулкан, соединив уксус и пищевую соду, вы хотите, чтобы два чистящих средства действовали независимо). Пищевая сода является абразивом и поможет удалить пятно.
- Используйте мочалку, чтобы помассировать пищевую соду, чтобы устранить остатки пригоревших пятен на дне кастрюли или сковороды.
- Промойте кастрюлю или сковороду.
Соль
Соль, особенно грубая кошерная соль, отлично подходит для того, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду. Попытайтесь соединить его с моющим средством для посуды Dawn и горячей водой или нанесите его на подгоревшую сковороду сочной сердцевиной порезанного лимона.
Соус тартар
Зубной камень представляет собой абразивный заменитель пищевой соды.
- Размешайте столовую ложку его в чашке воды и доведите до кипения в раскаленной кастрюле.
- Дайте воде остыть.
- Протрите сковороду, чтобы вернуть ей блеск.
Сушильное письмо
Смочите обгоревшую кастрюлю водой с мылом и добавьте в смесь сушилку. Дайте ему постоять в течение часа. Простынь для сушки (можно заменить столовой ложкой смягчителя) разрыхлит пригоревшую пищу, и вы получите блестящую кастрюлю.
Газировка
Пока еще сковорода горячая, насыпьте соду (или содовую или недорогую содовую торговую марку) и покройте дно сковороды. Разрешите карбонизацию соды, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду, а затем вымойте их.
Шипучий напиток
Этот обычный домашний шипучий напиток подойдет так же хорошо, как и газировка. Добавьте 1-2 таблетки в горячую воду в кастрюле, дайте ей настояться и принимайте меры против стойких ожогов.
Кетчуп
Хотя сам по себе он может быть недостаточно кислым, чтобы устранить сильные ожоги на сковородках, кетчуп популярен для оживления тусклых и потускневших кастрюль и сковородок. Покройте пораженный участок тонким слоем излюбленной приправы Америки и протрите через 15 минут.
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