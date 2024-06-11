Чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду, вам не нужно прибегать к слишком жестким или агрессивным методам. Достаточно воспользоваться семью действенными способами, которые достаточно просты.

Уксус и пищевая сода

Уксус является прекрасным универсальным моющим средством и может помочь очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду. Используйте его как дезинфицирующее средство, нетоксичное чистящее средство, и так, используйте его также на кухне.

  1. Налейте небольшой слой ровных частей воды и белого уксуса на дно пригоревшей или кастрюли.
  2. Нагрейте разведенный уксус на плите и дайте ему закипеть.
  3. После закипания в течение минуты снимите его с огня и слейте уксус в раковину.
  4. Добавьте столовую ложку пищевой соды в пустую кастрюлю или кастрюлю (суть здесь не в том, чтобы создать шипучий вулкан, соединив уксус и пищевую соду, вы хотите, чтобы два чистящих средства действовали независимо). Пищевая сода является абразивом и поможет удалить пятно.
  5. Используйте мочалку, чтобы помассировать пищевую соду, чтобы устранить остатки пригоревших пятен на дне кастрюли или сковороды.
  6. Промойте кастрюлю или сковороду.

Соль

Соль, особенно грубая кошерная соль, отлично подходит для того, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду. Попытайтесь соединить его с моющим средством для посуды Dawn и горячей водой или нанесите его на подгоревшую сковороду сочной сердцевиной порезанного лимона.

кастрюля

Соус тартар

Зубной камень представляет собой абразивный заменитель пищевой соды.

  1. Размешайте столовую ложку его в чашке воды и доведите до кипения в раскаленной кастрюле.
  2. Дайте воде остыть.
  3. Протрите сковороду, чтобы вернуть ей блеск.

Сушильное письмо

Смочите обгоревшую кастрюлю водой с мылом и добавьте в смесь сушилку. Дайте ему постоять в течение часа. Простынь для сушки (можно заменить столовой ложкой смягчителя) разрыхлит пригоревшую пищу, и вы получите блестящую кастрюлю.

Газировка

Пока еще сковорода горячая, насыпьте соду (или содовую или недорогую содовую торговую марку) и покройте дно сковороды. Разрешите карбонизацию соды, чтобы очистить пригоревшую кастрюлю или сковороду, а затем вымойте их.

кастрюля

Шипучий напиток

Этот обычный домашний шипучий напиток подойдет так же хорошо, как и газировка. Добавьте 1-2 таблетки в горячую воду в кастрюле, дайте ей настояться и принимайте меры против стойких ожогов.

Кетчуп

Хотя сам по себе он может быть недостаточно кислым, чтобы устранить сильные ожоги на сковородках, кетчуп популярен для оживления тусклых и потускневших кастрюль и сковородок. Покройте пораженный участок тонким слоем излюбленной приправы Америки и протрите через 15 минут.

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