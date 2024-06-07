Українцям розповіли, як вони можуть отримати субсидію, якщо мають заборгованість за комунальні послуги.

Якщо споживач не погоджується з наявністю боргу, слід звернутися до суду. Громадяни, яким відмовили у субсидії на оплату комунальних послуг через прострочену заборгованість більше трьох місяців, мають кілька варіантів вирішення цієї проблеми.

Це насамперед стосується тих, чий борг перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень).

Необхідно отримати документальне підтвердження сплати заборгованості або укласти угоду про реструктуризацію боргу з комунальними службами.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Коли пенсіонери отримають першу субсидію грошима Якщо споживач не визнає борг, він може оскаржити його в суді.

Варто зауважити, що якщо питання з боргом буде вирішено протягом двох місяців з початку сезону, субсидію можна буде призначити з 1 травня 2024 року. Це визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України.

Також нагадуємо, що слід звертатися до підприємств, які надають комунальні послуги, для вирішення питань, пов'язаних із причинами виникнення та погашення боргу.

Ці організації можуть надати всю необхідну інформацію про причини боргу, а також допомогти розробити план його погашення або реструктуризації.

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