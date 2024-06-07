Украинцам рассказали, как они могут получить субсидию, если получают задолженность за коммунальные услуги.

Если потребитель не согласен с наличием долга, следует обратиться в суд. У граждан, которым отказали в субсидии на оплату коммунальных услуг из-за просроченной задолженности более трех месяцев, есть несколько вариантов решения этой проблемы.

Это, прежде всего, касается тех, чей долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Необходимо получить документальное подтверждение оплаты задолженности или заключить соглашение о реструктуризации долга с коммунальными службами.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Когда пенсионеры получат первую субсидию деньгами. Если потребитель не признает долг, он может обжаловать его в суде.

Следует отметить, что если вопрос с долгом будет решен в течение двух месяцев с начала сезона, субсидию можно будет назначить с 1 мая 2024 года. Это определено Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины.

Также напоминаем, что следует обращаться к предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, для решения вопросов, связанных с причинами возникновения и погашения долга.

Эти организации могут предоставить всю необходимую информацию о причинах долга, а также помочь разработать план его погашения или реструктуризации.

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