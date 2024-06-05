З 1 квітня 2024 року Пенсійний фонд України автоматично перерахував пенсії для працюючих пенсіонерів. Важливо зазначити, що це було зроблено без необхідності додаткових звернень з боку пенсіонерів. Цю інформацію оприлюднила прес-служба ПФУ на своєму каналі в мережі Telegram.

Перерахунок стосувався пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року мали 24 місяці страхового стажу або менше, але минуло два роки після призначення або попереднього перерахунку пенсії. Перерахунок був здійснений на підставі страхового стажу, накопиченого до 1 березня 2024 року, включаючи січень і лютий цього року.

Оскільки дані про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року надійшли до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування лише у травні, фактичний перерахунок був здійснений саме в травні.

Завдяки автоматичному перерахунку пенсії, працюючі пенсіонери у червні отримають підвищені виплати, а також доплату за попередні два місяці – квітень і травень.

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