З 1 червня тариф на електроенергію майже подвоївся. Тепер побутові споживачі повинні платити 4,32 гривні за кіловат-годину, інформують в Еспресо.

Чи зросте субсидія?

Після підвищення тарифу деякі українці занепокоєні можливим зростанням витрат на комунальні послуги. Проте перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак запевнила, що держава має достатньо ресурсів для надання субсидій всім, хто цього потребує.

"Щодо підвищення тарифів та субсидій, хочу всіх заспокоїти: механізм субсидій працює таким чином, що при підвищенні тарифу субсидія перераховується автоматично, якщо ви вже є отримувачем субсидії", - зазначила Марчак.

Вона нагадала, що з січня 2023 року процес отримання субсидій повністю цифровізовано, і перерахунок їх розміру відбувається автоматично, без необхідності звертатися до відповідних органів.

Як подати заяву на субсидію

Заяву на субсидію можна подати як офлайн, звернувшись до відповідних органів, так і онлайн.

"Зайдіть на сайт Дії або Пенсійного фонду, перейдіть до електронного кабінету і подайте коротеньку заяву. Решту зробимо ми як держава. Субсидії будуть призначені всім, хто їх потребує", - підкреслила Марчак.

Для подачі заяви необхідно додати такі документи:

посвідчення особи заявника;

декларацію про доходи та витрати всіх членів домогосподарства.

Зауважте: Якщо особа орендує житло, їй потрібно надати відповідний договір.

Останні новини України:

В Україні задумались над створенням військової поліції: чим вона зможе займатись

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати