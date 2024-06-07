С 1 июня тариф на электроэнергию почти удвоился. Теперь бытовые потребители должны платить 4,32 гривны за киловатт-час, передают в Эспрессо .

Увеличится ли субсидия?

После повышения тарифа некоторые украинцы обеспокоены возможным ростом расходов на коммунальные услуги. Однако первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заверила, что у государства достаточно ресурсов для предоставления субсидий всем, кто в этом нуждается.

"О повышении тарифов и субсидий, хочу всех успокоить: механизм субсидий работает таким образом, что при повышении тарифа субсидия перечисляется автоматически, если вы уже являетесь получателем субсидии", - отметила Марчак.

Она напомнила, что с января 2023 года процесс получения субсидий полностью цифровизирован, и перерасчет их размера происходит автоматически без необходимости обращаться в соответствующие органы.

Как подать заявление на субсидию

Заявление на субсидию можно подать как офлайн, обратившись в соответствующие органы, так и онлайн.

"Зайдите на сайт Действия или Пенсионного фонда, перейдите в электронный кабинет и подайте коротенькое заявление. Остальное сделаем мы как государство. Субсидии будут назначены всем, кто в них нуждается", - подчеркнула Марчак.

Для подачи заявления необходимо добавить следующие документы:

удостоверение личности заявителя;

декларацию о доходах и расходах всех членов домохозяйства.

Если лицо арендует жилье, ему нужно предоставить соответствующий договор .

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