Очистити решітки газової плити - це справді складне завдання, адже різного роду забруднення можуть надто сильно триматися на їхній поверхні. Однак, вихід є:
Крок 1: зніміть решітки та почістіть їх
Перш ніж очистити решітки газової плити, переконайтеся, що вони охололи. Обережно потріть їх неабразивною серветкою або тканиною та м’яко абразивним миючим засобом або милом. Не турбуйтеся про використання води та засобів для чищення чавунних решіток; вони головним чином призначені для теплопровідності та довговічності, тому з ними не потрібно поводитись, як із чавунною сковородою для приготування їжі.
Крок 2: за потрібностю поставте решітки в посудомийну машину
Ви можете очистити решітки газової плити в посудомийній машині, але перевірте посібник користувача духовки, перш ніж класти їх у посудомийну машину. Якщо ви миєте їх у посудомийній машині, обов’язково розмістіть решітки в нижньому кошику та виберіть найагресивніший цикл. Завчасне очищення решіток вручну може покращити процес очищення.
Крок 3: знову встановіть решітки
Коли вам вдалося очистити решітки газової плити, вам потрібно поставити їх на місце. Зачекайте, поки решітки повністю висохнуть, перш ніж знову поставити їх на плиту. Подивіться на будь-які вкладки або позначки, які вказують, як вони мають бути налаштовані на плиті. Коли решітки повернуться на місце, злегка похитайте ними, щоб переконатися, що вони надійно закріплені.
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