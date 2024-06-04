Коли вам вдалося очистити решітки газової плити, вам потрібно поставити їх на місце. Зачекайте, поки решітки повністю висохнуть, перш ніж знову поставити їх на плиту. Подивіться на будь-які вкладки або позначки, які вказують, як вони мають бути налаштовані на плиті. Коли решітки повернуться на місце, злегка похитайте ними, щоб переконатися, що вони надійно закріплені.