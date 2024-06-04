Очистить решетки газовой плиты – это действительно сложная задача, ведь разного рода загрязнения могут слишком сильно держаться на их поверхности. Однако выход есть:
Шаг 1: снимите решетки и почистите их
Прежде чем очистить решетки газовой плиты, убедитесь, что они остыли. Осторожно потрите их неабразивной салфеткой или тканью и мягко абразивным моющим средством или мылом. Не беспокойтесь об использовании воды и чистящих чугунных решеток; они главным образом предназначены для теплопроводности и долговечности, поэтому с ними не нужно обращаться как с чугунной сковородой для приготовления пищи.
Шаг 2: по необходимости поставьте решетки в посудомоечную машину
Вы можете очистить решетки газовой плиты в посудомоечной машине, но проверьте руководство пользователя духовки, прежде чем поместить их в посудомоечную машину. Если вы моете их в посудомоечной машине, обязательно разместите решетки в нижней корзине и выберите самый агрессивный цикл. Заблаговременное очищение решеток вручную может улучшить процесс очистки.
Шаг 3: снова установите решетки
Когда вам удалось очистить решетку газовой плиты, вам нужно поставить их на место. Подождите, пока решетки полностью высохнут, прежде чем снова поставить их на плиту. Посмотрите на вкладки или метки, которые указывают, как они должны быть настроены на плите. Когда решетки вернутся на место, слегка покачайте ими, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.
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