Когда вам удалось очистить решетку газовой плиты, вам нужно поставить их на место. Подождите, пока решетки полностью высохнут, прежде чем снова поставить их на плиту. Посмотрите на вкладки или метки, которые указывают, как они должны быть настроены на плите. Когда решетки вернутся на место, слегка покачайте ими, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.