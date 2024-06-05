За кордоном допомагатимуть українцям виїхати на батьківщину, даючи їм на це гроші.

У Чехії запустили пілотний проєкт, який передбачає добровільне повернення українських біженців на батьківщину. В рамках цієї ініціативи українцям буде надано допомогу для повернення додому.

Про це повідомляє Radio Prague International. Програму реалізує Міністерство внутрішніх справ Чехії, а її тривалість складатиме з червня до листопада.

Згідно з умовами програми, українським біженцям оплачуватимуть квитки на автобуси, а для хворих забезпечать транспортування каретами швидкої допомоги.

Чеська влада планує профінансувати квитки для 400 осіб та надати медичний транспорт для до 30 хворих. Уряд затвердив цю ініціативу в середині травня, виділивши на її реалізацію 5,5 мільйона крон. Можливість оплачуваного добровільного повернення буде доступна лише один раз.

Зміни в правилах для біженців з 1 вересня

З 1 вересня 2024 року чеська влада має намір змінити правила для українських біженців. Державне житло надаватиметься терміном до 90 днів, однак це не торкнеться громадян вразливих категорій.

Особи, які на 1 вересня перевищать зазначений термін з моменту отримання права на перший тимчасовий захист, можуть бути виселені. Тому українським біженцям рекомендується заздалегідь знайти альтернативне житло, наприклад, орендовану квартиру чи гуртожиток.

Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомляє, що громадянам вразливих категорій, які не можуть самостійно знайти нове житло, продовжать надавати компенсаційну та соціальну підтримку.

За даними МВС, станом на квітень у країні перебувало близько 339 тисяч українських біженців, з яких лише 20 тисяч зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

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