За границей будут помогать украинцам уехать на родину, давая им на это деньги.

В Чехии запустили пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев на родину. В рамках этой инициативы украинцам будет предоставлена ​​помощь для возвращения домой.

Об этом сообщает Radio Prague International. Программу реализует Министерство внутренних дел Чехии, а ее продолжительность составит с июня по ноябрь.

Согласно условиям программы, украинским беженцам будут оплачивать билеты на автобусы, а для больных обеспечат транспортировку каретами скорой помощи.

Чешские власти планируют профинансировать билеты для 400 человек и предоставить медицинский транспорт для до 30 больных. Правительство утвердило эту инициативу в середине мая, выделив на ее реализацию 5,5 миллиона крон. Возможность оплачиваемого добровольного возвращения будет доступна только один раз.

Изменения в правилах для беженцев с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года чешские власти намерены изменить правила для украинских беженцев. Государственное жилье будет предоставляться на срок до 90 дней, однако это не коснется граждан уязвимых категорий.

Лица, которые на 1 сентября превысят указанный срок с момента получения права на первую временную защиту, могут быть выдворены. Поэтому украинским беженцам рекомендуется заранее найти альтернативное жилье, например арендованную квартиру или общежитие.

Министерство внутренних дел Чехии сообщает, что гражданам уязвимых категорий, которые не могут самостоятельно обрести новое жилье, продолжат оказывать компенсационную и социальную поддержку.

По данным МВД, по состоянию на апрель в стране находились около 339 тысяч украинских беженцев, из которых только 20 тысяч смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты.

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