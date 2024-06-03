Цього тижня в Україні спостерігається зростання цін на тепличні помідори. Вартість цього овоча варіюється від 60 до 75 гривень за кілограм, що на 13% вище порівняно з попереднім тижнем.
Ринкові аналітики вказують на підвищений попит, обумовлений обмеженою пропозицією, що, в свою чергу, зумовило підняття цін. Так, після невеликого зниження минулого тижня, ціни на томати в українських теплицях знову підскочили до 60-75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% вище, ніж тиждень тому.
Експерти також зазначають, що попри поточне зростання цін, тепличні помідори в Україні наразі коштують у середньому на 15% менше порівняно з кінцем травня минулого року.
У супермаркетах України зараз ціни на томати починаються з 59.89 гривень за кілограм.
Нагадаємо також в Україні державне регулювання цін на соціально значущі та медичні товари скасували, щоб полегшити тягар на бізнес. Тепер, хоча держава перестала втручатися у регулювання цін, Кабмін встановив максимальну націнку у розмірі 10% на певні продукти, включаючи продукти першої потреби та деякі продукти харчування.
Тау у цьому списку є:
- Борошно пшеничне вищого сорту
- Пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці)
- Курячі яйця категорії С1
- Курячі тушки та четвертини тушок
- Рафінована олія
- Життєво-пшеничний хліб та батон.
Джерело: East Fruit.
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