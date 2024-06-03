Цього тижня в Україні спостерігається зростання цін на тепличні помідори. Вартість цього овоча варіюється від 60 до 75 гривень за кілограм, що на 13% вище порівняно з попереднім тижнем.

Ринкові аналітики вказують на підвищений попит, обумовлений обмеженою пропозицією, що, в свою чергу, зумовило підняття цін. Так, після невеликого зниження минулого тижня, ціни на томати в українських теплицях знову підскочили до 60-75 гривень за кілограм, що в середньому на 13% вище, ніж тиждень тому.

Експерти також зазначають, що попри поточне зростання цін, тепличні помідори в Україні наразі коштують у середньому на 15% менше порівняно з кінцем травня минулого року.

У супермаркетах України зараз ціни на томати починаються з 59.89 гривень за кілограм.

Нагадаємо також в Україні державне регулювання цін на соціально значущі та медичні товари скасували, щоб полегшити тягар на бізнес. Тепер, хоча держава перестала втручатися у регулювання цін, Кабмін встановив максимальну націнку у розмірі 10% на певні продукти, включаючи продукти першої потреби та деякі продукти харчування.

Тау у цьому списку є:

Борошно пшеничне вищого сорту

Пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці)

Курячі яйця категорії С1

Курячі тушки та четвертини тушок

Рафінована олія

Життєво-пшеничний хліб та батон.

Джерело: East Fruit.

Останні новини України:

Нагадаємо, які продукти в Україні стали дорожчими, ніж в Європі

Як повідомляла Politeka, ціна на популярний продукт впала на понад 10 грн

Також Politeka писала, названо найнебезпечніший овоч у супермаркетах та на ринку.