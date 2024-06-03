Рыночные аналитики указывают на повышенный спрос, обусловленный ограниченным предложением, что, в свою очередь, обусловило повышение цен.

На этой неделе в Украине наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Стоимость этого овоща варьируется от 60 до 75 гривен за килограмм, что на 13% выше по сравнению с предыдущей неделей.

Рыночные аналитики указывают на повышенный спрос, обусловленный ограниченным предложением, что, в свою очередь, обусловило повышение цен. Так, после небольшого снижения на прошлой неделе цены на томаты в украинских теплицах снова подскочили до 60-75 гривен за килограмм, что в среднем на 13% выше, чем неделю назад.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на текущий рост цен, тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 15% меньше по сравнению с концом мая прошлого года.

В супермаркетах Украины сейчас цены на томаты начинаются с 59,89 гривен за килограмм.

Напомним, также в Украине государственное регулирование цен на социально значимые и медицинские товары отменили, чтобы облегчить бремя на бизнес. Теперь, хотя государство перестало вмешиваться в регулирование цен, Кабмин установил максимальную наценку в размере 10% на определенные продукты, включая продукты первой потребности и некоторые продукты питания.

Тау в этом списке:

Мука пшеничная высшего сорта

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке)

Куриные яйца категории С1

Куриные тушки и четвертины тушек

Рафинированное масло

Жизненно-пшеничный хлеб и батон.

Источник: East Fruit.

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