На этой неделе в Украине наблюдается рост цен на тепличные помидоры. Стоимость этого овоща варьируется от 60 до 75 гривен за килограмм, что на 13% выше по сравнению с предыдущей неделей.
Рыночные аналитики указывают на повышенный спрос, обусловленный ограниченным предложением, что, в свою очередь, обусловило повышение цен. Так, после небольшого снижения на прошлой неделе цены на томаты в украинских теплицах снова подскочили до 60-75 гривен за килограмм, что в среднем на 13% выше, чем неделю назад.
Эксперты также отмечают, что, несмотря на текущий рост цен, тепличные помидоры в Украине стоят в среднем на 15% меньше по сравнению с концом мая прошлого года.
В супермаркетах Украины сейчас цены на томаты начинаются с 59,89 гривен за килограмм.
Напомним, также в Украине государственное регулирование цен на социально значимые и медицинские товары отменили, чтобы облегчить бремя на бизнес. Теперь, хотя государство перестало вмешиваться в регулирование цен, Кабмин установил максимальную наценку в размере 10% на определенные продукты, включая продукты первой потребности и некоторые продукты питания.
Тау в этом списке:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке)
- Куриные яйца категории С1
- Куриные тушки и четвертины тушек
- Рафинированное масло
- Жизненно-пшеничный хлеб и батон.
Источник: East Fruit.
Последние новости Украины:
Напомним, какие продукты в Украине стали дороже, чем в Европе
Как сообщала Politeka, цена на популярный продукт упала более чем на 10 грн.
Также Politeka писала, назван самый опасный овощ в супермаркетах и на рынке.