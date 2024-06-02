Родини загиблих військових мають право на отримання фінансової допомоги та відшкодування витрат на комунальні послуги, що надаються міською радою Тернополя. Фінансова підтримка надається в рамках муніципальної програми "Турбота", як зазначено на веб-сайті "20 хвилин".

Згідно із зазначеними відомостями, сім'ї загиблих бійців, які брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави під час військової агресії Московії проти України або під час проведення антитерористичних операцій, можуть отримати грошову допомогу, якщо зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади. Крім того, їм надається компенсація за комунальні послуги.

Для отримання цих видів підтримки звертайтесь за адресою: вул. Лисенка, 8, в управління соціальної політики.

Раніше Politeka також писала про те, що в одній із областей з'явився новий перелік громадян, які можуть отримати фінансову підтримку. Тепер до них належать сім'ї зниклих безвісти військовослужбовців під час воєнного стану, багатодітні сім'ї з неповнолітніми та молодшими за двадцять три роки дітьми, які навчаються на денній формі у навчальних закладах і не мають батьків або одного з батьків через смерть.

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