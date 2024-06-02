Семьи погибших военных имеют право на получение финансовой помощи и возмещение расходов на коммунальные услуги, предоставляемые городским советом Тернополя. Финансовая поддержка предоставляется в рамках муниципальной программы "Забота", как указано на сайте "20 минут".

Согласно указанным сведениям, семьи погибших бойцов, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства во время военной агрессии Московии против Украины или во время проведения антитеррористических операций, могут получить денежную помощь, если зарегистрированы и проживают на территории Тернопольского городского территориального общества. Кроме того, им предоставляется компенсация за коммунальные услуги.

Для получения этих видов поддержки обращайтесь по адресу ул. Лысенко, 8, в управление социальной политики.

Ранее Politeka также писала о том, что в одной из областей появился новый список граждан, которые могут получить финансовую поддержку. Теперь к ним относятся семьи пропавших без вести военнослужащих во время военного положения, многодетные семьи с несовершеннолетними и младше двадцати трех лет детьми, которые учатся на дневной форме в учебных заведениях и не имеют родителей или одного из родителей из-за смерти.

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