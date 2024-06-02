Українцям розповіли про те, чи зростуть ціни на хліб, яйця, м'ясо та молочку.

З 1 липня 2023 року в Україні відбулися зміни в регулюванні цін на деякі важливі товари у відповідь на складну економічну ситуацію.

Державне регулювання цін на соціально значущі та медичні товари було скасовано, щоб зменшити навантаження на бізнес.

Тепер, хоча держава припинила втручання в регулювання цін, Кабмін встановив максимальну націнку у 10% на певні продукти, включаючи товари першої необхідності та деякі харчові продукти.

Серед продуктів, які можуть подорожчати, є:

Борошно пшеничне вищого ґатунку

Пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці)

Курячі яйця категорії С1

Курячі тушки та четвертини тушок

Рафінована олія

Житньо-пшеничний хліб та батон

Цей список був визначений раніше постановою Кабінету Міністрів України, але після завершення терміну дії цієї постанови з 2 липня 2023 року, це регулювання втратило чинність. Проте деякі компанії досі продовжують повідомляти про зміну цін на такі товари до Держпродспоживслужби.

Держпродспоживслужба нагадує, що з 1 липня 2023 року декларування змін роздрібних цін на соціально значущі товари та товари протиепідемічного призначення більше не є обов’язковим.

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