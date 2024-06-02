Украинцам рассказали о том, вырастут цены на хлеб, яйца, мясо и молочку.

С 1 июля 2023 г. в Украине произошли изменения в регулировании цен на некоторые важные товары в ответ на сложную экономическую ситуацию.

Государственное регулирование цен на социально значимые и медицинские товары было отменено, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

Теперь хотя государство прекратило вмешательство в регулирование цен, Кабмин установил максимальную наценку в 10% на определенные продукты, включая товары первой необходимости и некоторые пищевые продукты.

Среди продуктов, которые могут подорожать, есть:

Мука пшеничная высшего сорта

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке)

Куриные яйца категории С1

Куриные тушки и четвертины тушек

Рафинированное масло

Ржано-пшеничный хлеб и батон

Этот список был определен ранее постановлением Кабинета Министров Украины, но по истечении срока действия этого постановления со 2 июля 2023 года это регулирование утратило силу. Однако некоторые компании до сих пор продолжают сообщать об изменении цен на такие товары в Госпродпотребслужбу.

Госпродпотребслужба напоминает, что с 1 июля 2023 года декларирование изменений розничных цен на социально значимые товары и товары противоэпидемического назначения больше не является обязательным.

Ранее Politeka также писала о том, что в одной из областей появился новый список граждан, которые могут получить денежную помощь. Теперь к ним относятся семьи пропавших без вести военнослужащих во время военного положения, многодетные семьи с несовершеннолетними и младше двадцати трех лет детьми, которые учатся на дневной форме в учебных заведениях и не имеют родителей или одного из родителей из-за смерти.

Последние новости Украины:

Массовая драка произошла в Одессе, люди в камуфляже набросились на гражданских: в ТЦК сообщили, что произошло

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить