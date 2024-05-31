В Україні вперше за тривалий час відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернулося 75 українських захисників.

З російського полону до своєї домівки повернулися 75 військових. Про це інформують у ТСН.

Як відомо, серед повернених є рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ, а також цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Повернення військовослужбовців прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

"Ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", — написав глава держави.

Також варто зауважити, що це перший за довгий період обмін полоненими. Останні раз його провели на початку лютого.

Натомість у міністерстві оборони росії зазначили, що російських військовослужбовців повернули теж 75. Про це написали в "РИА Новости".

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