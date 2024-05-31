В Украине впервые за длительное время состоялся обмен пленными, во время которого вернулись домой 75 украинских защитников.

Из российского плена в свой дом вернулись 75 военных. Об этом сообщает ТСН.

Как известно, среди возвращенных есть рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГНСУ, а также гражданские. 19 человек, попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали", украинские военные, попавшие в плен по разным направлениям.

Возвращение военнослужащих прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских - все они уже на родной земле", - написал глава государства.

Также следует отметить, что это первый за долгий период обмен пленными. В последний раз его провели в начале февраля.

В министерстве обороны России отметили, что российских военнослужащих вернули тоже 75. Об этом написали в "РИА Новости".

Ранее Politeka также писала о военкоме, который незаконно зарабатывал деньги, злоупотребляя своей должностью. Речь идет о полковнике, возглавлявшем Одесский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, с февраля 2022 по апрель 2023 года. За это время он приобрел имущество на сумму 142 миллиона 927 тысяч гривен, что превышает его законные доходы более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов граждан.

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