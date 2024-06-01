В Україні прогнозують зниження безробіття та зростання заробітних плат.

Національний банк України (НБУ) прогнозує покращення ситуації на ринку праці під час етапу відбудови країни. Очікується поступове зниження безробіття та зростання заробітних плат через посилення конкуренції серед роботодавців за кваліфікованих працівників.

Ця інформація опублікована у прогнозі регулятора, повідомляє пресслужба НБУ. Дефіцит кваліфікованих працівників та зростання зарплат За даними Нацбанку, відновлення економіки стимулюватиме бізнес активно шукати працівників. Уже спостерігається значне збільшення кількості вакансій на українських порталах з пошуку роботи, тоді як кількість резюме зменшується. Компанії стикаються з браком персоналу.

Найбільший дефіцит спостерігається серед:

робітничих спеціальностей; працівників логістики; співробітників роздрібної торгівлі. "Війна спричинила напружену ситуацію на ринку праці, яка зберігатиметься тривалий час. Під час відбудови країни конкуренція за нових працівників лише зростатиме", — йдеться у прогнозі.

Основною причиною складної ситуації є наслідки війни, зокрема міграція та мобілізація громадян.

Крім того, компанії мають труднощі з підбором персоналу через невідповідність досвіду, навичок та вимог претендентів до вакантних посад.

У результаті зростає конкуренція за кваліфікованих співробітників, і роботодавці змушені підвищувати заробітні плати, щоб привабити працівників.

За прогнозом НБУ, реальні зарплати зростатимуть досить швидко. Уже в 2025 році вони можуть перевищити довоєнний рівень.

Скорочення рівня безробіття в Україні НБУ очікує, що така ситуація сприятиме зниженню безробіття в країні. Регулятор прогнозує наступні показники зменшення кількості безробітних у найближчі роки:

у 2024 році — 14,2%; у 2025 році — 11,9%; у 2026 році — 10,6%.

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