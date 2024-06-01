В Украине прогнозируется снижение безработицы и рост заработных плат.

Национальный банк Украины прогнозирует улучшение ситуации на рынке труда во время этапа восстановления страны. Ожидается постепенное снижение безработицы и рост заработных плат из-за усиления конкуренции среди работодателей квалифицированных работников.

Эта информация опубликована в прогнозе регулятора, сообщает пресс-служба НБУ. Дефицит квалифицированных работников и рост зарплат По данным Нацбанка, восстановление экономики будет стимулировать бизнес активно искать работников. Уже наблюдается значительное увеличение количества вакансий на украинских порталах по поиску работы, в то время как количество резюме уменьшается. Компании сталкиваются с нехваткой персонала.

Наибольший дефицит наблюдается среди:

рабочих специальностей; работников логистики; сотрудников розничной торговли "Война повлекла за собой напряженную ситуацию на рынке труда, которая будет сохраняться длительное время. Во время восстановления страны конкуренция за новых работников будет только расти", — говорится в прогнозе.

Основной причиной сложной ситуации есть последствия войны, в частности миграция и мобилизация граждан.

Кроме того, компании испытывают трудности с подбором персонала из-за несоответствия опыта, навыков и требований претендентов к вакантным должностям.

В результате растет конкуренция за квалифицированных сотрудников и работодатели вынуждены повышать заработные платы, чтобы привлечь работников.

По прогнозу НБУ, реальные зарплаты будут расти достаточно быстро. Уже в 2025 году они могут превысить довоенный уровень.

Сокращение уровня безработицы в Украине НБУ ожидает, что подобная ситуация будет способствовать снижению безработицы в стране. Регулятор прогнозирует следующие показатели уменьшения количества безработных в ближайшие годы:

в 2024 году - 14,2%; в 2025 году - 11,9%; в 2026 году - 10,6%.

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