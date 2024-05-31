Фактично на ринку Європи спостерігається підвищений попит на цю ягоду, оскільки очікування на постачання замороженої ягоди з Марокко не виправдалися.

У 2024 році сезон малини в Україні розпочнеться значно раніше, ніж зазвичай, аналогічно до Польщі. Це призведе до суттєвих цінових відмінностей порівняно з попереднім сезоном, і прогнозується, що малина коштуватиме дорожче. Вже зараз ціни на ринку коливаються від 400 до 650 грн/кг, а в деяких супермаркетах вони перевищили 1 000 грн/кг.

Проте, очевидно, ці перспективи налякали заморозчиків. Тому вони почали активно розповсюджувати у соцмережах неправдиву інформацію про надзвичайно низькі закупівельні ціни на малину для заморозки в Польщі, які, як вони стверджують, нижчі, ніж вартість збирання кілограма продукції.

Такі повідомлення значно налякали багатьох дрібних виробників, які, після неудачного сезону 2023 року, готові вірити таким нереальним "страшилкам".

Проте варто підкреслити, що результати моніторингу світового ринку свідчать про те, що ці повідомлення є "неудачною спробою знизити рівень цін на малину перед початком сезону". Фактично на ринку Європи спостерігається підвищений попит на цю ягоду, оскільки очікування щодо постачання замороженої малини з Марокко не справдилися.

Однак, ці перспективи, очевидно, викликали занепокоєння серед заморозчиків. Вони активно розповсюджували в соціальних мережах неправдиві дані про екстремально низькі закупівельні ціни на малину для заморозки в Польщі, які вказують на вартість нижчу, ніж кошти, потрібні для збору кілограма ягід.

Такі недостовірні публікації сильно налякали багатьох дрібних виробників, особливо після невдалого сезону 2023 року, які були готові повірити цим нереальним "страшилкам".

"Урожай малини в цій країні, як і раніше, не відновився після складних погодних умов минулого сезону. А попит на ягоду у свіжому вигляді був настільки високим, що на заморозку надійшли порівняно невеликі обсяги малини", - підкреслили аналітики.

Джерело: EastFruit.

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