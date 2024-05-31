Фактически на рынке Европы наблюдается повышенный спрос на эту ягоду, поскольку ожидания по поставкам замороженной ягоды из Марокко не оправдались.

В 2024 году сезон малины в Украине начнется значительно раньше, чем обычно, аналогично Польше. Это приведет к существенным ценовым отличиям по сравнению с предыдущим сезоном, и прогнозируется, что малина будет стоить дороже. Уже сейчас цены на рынке колеблются от 400 до 650 грн/кг, а в некоторых супермаркетах они превысили 1000 грн/кг.

Однако, очевидно, эти перспективы испугали заморозчиков. Поэтому они начали активно распространять в соцсетях ложную информацию о чрезвычайно низких закупочных ценах на малину для заморозки в Польше, которые, как они утверждают, ниже стоимости сбора килограмма продукции.

Такие сообщения значительно испугали многих мелких производителей, которые после неудачного сезона 2023 года готовы верить таким нереальным "страшилкам".

Однако следует подчеркнуть, что результаты мониторинга мирового рынка свидетельствуют о том, что эти сообщения являются "неудачной попыткой снизить уровень цен на малину перед началом сезона". Фактически на рынке Европы наблюдается повышенный спрос на эту ягоду, поскольку ожидания по поставкам замороженной малины из Марокко не оправдались.

Однако эти перспективы, очевидно, вызывали беспокойство среди заморозчиков. Они активно распространяли в социальных сетях ложные данные об экстремально низких закупочных ценах на малину для заморозки в Польше, указывающие на стоимость ниже средств, необходимых для сбора килограмма ягод.

Такие недостоверные публикации сильно испугали многих мелких производителей, особенно после неудачного сезона 2023 года, готовых поверить этим нереальным "страшилкам".

"Урожай малины в этой стране по-прежнему не возобновился после сложных погодных условий в прошлом сезоне. А спрос на ягоду в свежем виде был настолько высоким, что на заморозку поступили сравнительно небольшие объемы малины", - подчеркнули аналитики.

Источник: EastFruit.

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