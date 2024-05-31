Можливість для українців доступна протягом 15 хвилин після операції при купівлі валюти в будь-якому банку.

В Україні при купівлі валюти за правилами, затвердженими постановою правління НБУ, існує можливість повернути валюту та отримати назад гривню без сплати комісії. Однак ця можливість доступна лише протягом 15 хвилин після проведення операції.

Про це йдеться у роз'ясненні НБУ.

"Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію впродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями", – зазначають у роз'ясненні НБУ.

Якщо ви плануєте обміняти валюту старого зразка, рекомендується спочатку перевірити банкноти на сайті центрального банку тієї країни, чиєю валютою ви користуєтесь.

У деяких випадках таку валюту можна обміняти в будь-якому обмінному пункті. Наприклад, банкноти номіналом 500 євро або долари США, надруковані після 1914 року, залишаються платіжними засобами. Проте в інших випадках валюту можна обміняти лише в центральних банках країн-емітентів.

Також в Україні діє заборона на будь-які операції з білоруськими та російськими рублями. Внаслідок цього клієнти, які мають рахунки в цій валюті, не можуть зняти кошти або обміняти їх на гривні.

Про це повідомили співробітники Приватбанку у відповідь на скаргу клієнта. Він зазначив, що неодноразово звертався до банку з проханням обміняти рублі на гривні, але банк постійно відмовлявся виконати таку операцію. У Приватбанку пояснили свою позицію відповідно до чинних правил.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.