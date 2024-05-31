Возможность для украинцев доступна в течение 15 минут после проведения операции при покупке валюты в любом банке.

В Украине при покупке валюты по правилам, утвержденным постановлением правления НБУ, существует возможность вернуть валюту и получить назад гривну без уплаты комиссии. Однако эта возможность доступна в течение 15 минут после проведения операции.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – отмечают в разъяснении НБУ .

Если вы планируете обменять валюту старого образца, рекомендуется сначала проверить банкноты на сайте центрального банка той страны, чьей валютой вы пользуетесь.

В некоторых случаях такую ​​валюту можно обменять в любом обменном пункте. Например, банкноты номиналом 500 евро или доллары США, опубликованные после 1914 года, остаются платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

Также в Украине действует запрет на любые сделки с белорусскими и российскими рублями. В результате клиенты, имеющие счета в этой валюте, не могут снять средства или обменять их на гривны.

Об этом сообщили сотрудники ПриватБанка в ответ на жалобу клиента. Он отметил, что неоднократно обращался в банк с просьбой обменять рубли на гривны, но банк постоянно отказывался проделать такую ​​операцию. В Приватбанке объяснили свою позицию в соответствии с действующими правилами.

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