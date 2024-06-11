Вирощування баклажанів з насіння виразно варто вивчити як відмінний спосіб спробувати сорти, які зазвичай не продаються в магазинах як розсада.

Баклажани можна вирощувати з насіння, розсадою або просунутими щепленими рослинами.

Як вирощувати баклажани та чим удобрювати?

Посадіть насіння в якісну ґрунтову суміш, полийте еко-водорістю OCP (Органічне добриво) і тримайте його вологим, але не мокрим.

Насіння баклажанів для хорошого проростання потрібне тепле грунт, тому помістіть кошики на нагрівальний піднос або в тепле місце, щоб прискорити процес, наприклад, на сонячне підвіконня або верхню частину водонагрівача.

При висадженні розсади баклажанів переконайтеся, що заморозки давно пройшли.

Виберіть сонячне місце для баклажанів з хорошим дренажем і додайте в ґрунт багато органічного компосту та витриманого гною.

Внесіть доломіт, щоб рослинам баклажанів було достатньо добрива кальцію для розвитку плодів. Якщо ваш ґрунт вже має правильний pH, використовуйте гіпс для підвищення рівня кальцію, оскільки він не змінить pH.

Альтернативно, дрібніші сорти баклажанів успішно зростатимуть у горщиках або контейнерах, наповнених якісною ґрунтовою сумішшю.

Вищі сорти баклажанів можуть отримати вигоду від підвішування, оскільки в міру дозрівання плоди можуть бути досить важкими, а рослини можуть перекинутися, особливо у вітряних місцях.

Найкраще використовувати міцні кілки.

Щоб запобігти поширенню хвороб, важливо не садити баклажани в той же ґрунт, де раніше росли такі культури - картопля, помідори, перець чилі та перець.

Чергуйте культури з перервою щонайменше 2-3 років між аналогічними посадками.

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