Выращивание баклажанов из семян определенно стоит изучить как отличный способ попробовать сорта, которые обычно не продаются в магазинах как рассада.

Баклажаны можно выращивать из семян, рассадой или более продвинутыми привитыми растениями.

Как выращивать баклажаны и чем удобрять?

Посадите семена в качественную почвенную смесь, полейте эко-водорослями OCP (Органическое удобрение) и держите их влажными, но не мокрыми.

Семенам баклажанов для хорошего прорастания нужна теплая почва, поэтому поместите корзинки на нагревательный поднос или в теплое место, чтобы ускорить процесс, например, на солнечный подоконник или верхнюю часть водонагревателя.

При высадке рассады баклажанов убедитесь, что заморозки давно прошли.

Выберите солнечное место для баклажанов с хорошим дренажем и добавьте в почву много органического компоста и выдержанного навоза.

Внесите доломит, чтобы растениям баклажанов было достаточно удобрения кальция для развития плодов. Если ваша почва уже имеет правильный pH, используйте гипс для повышения уровня кальция, поскольку он не изменит pH.

Альтернативно, более мелкие сорта баклажанов будут успешно расти в горшках или контейнерах, наполненных качественной почвенной смесью.

Более высокие сорта баклажанов могут получить выгоду от подвешивания, поскольку по мере созревания плоды могут быть довольно тяжелыми, а растения могут опрокинуться, особенно в ветреных местах.

Лучше всего использовать крепкие и прочные колья.

Чтобы предотвратить распространение болезней, важно не сажать баклажаны в ту же почву, где раньше росли такие культуры - картофель, помидоры, перец чили и перец.

Чередуйте культуры с перерывом не менее 2-3 лет между аналогичными посадками.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.