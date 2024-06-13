Існують п'ять дієвих порад, які можуть допомогти вам зрозуміти, як прати рушники так, щоб вони були пухнасті та м'які.

Прати рушники, щоб вони були м'які та пухнасті - це ціло мистецтво, яке варто опанувати кожній господині. Ось поради, які здатні вам допомогти:

Як прати рушники, щоб вони були м'які та пухнасті

1. Струсіть його

Перш ніж прати рушники, є одна проста річ, яку ви можете зробити, щоб підготувати свої їх до успіху: гарненько їх струсіть.

За словами експертки, струшування рушника може допомогти йому вбрати продукт у машині. «Це трохи відкриває волокна, щоб миючий засіб міг поринути всередину», — каже вона.

2. Остерігайтеся жорсткої води

Жорстка вода містить високий рівень мінералів, таких як магній і кальцій. Ці мінерали можуть прилипати до рушників і викликати їх жорсткість, а також залишати сліди вапняного нальоту в приладах. Ваша місцева водопровідна компанія матиме на своєму веб-сайті інструмент, який дозволить вам ввести свій поштовий індекс, щоб перевірити стан води у вашій місцевості.

Якщо ви живете в регіоні з жорсткою водою, використання пом’якшувача води допоможе прати рушники правильно і зберегти м’якість рушників і запобіжить утворенню вапняного нальоту у вашій пральній машині.

Також доцільно запобігати утворенню вапняного нальоту, час від часу запускаючи пральну машину без білизни, додавши лише чашку дистильованого білого винного оцту в ящик для миючих засобів або використовуючи засіб для видалення накипу.

3. Не зловживайте миючим засобом або кондиціонером

Можливо, виникне спокуса додати більше пом’якшувача тканини під час того, як ви будете прати рушники. Але занадто велика кількість продукту може погіршити ситуацію.

За словами експертки, у той час як кондиціонер для тканини може покращити м’якість і зробити ваші рушники свіжими, його надмірне використання може змастити волокна рушників і спричинити їх втрату поглинання.

«Завжди переконайтеся, що ви використовуєте правильну кількість кондиціонера, щоб запобігти погіршенню якості», — рекомендує вона.

Занадто багато миючого засобу також може висушити рушники, тому завжди дотримуйтесь інструкцій виробника.

4. Ретельно сушіть у сушильній машині

Вірте чи ні, але ненадовго кинувши рушники на пральну мотузку, вони стануть пухнастими, і вам доведеться менше сушити їх у сушарці.

«Якщо можливо, спробуйте висушити рушники на свіжому повітрі, перш ніж кинути їх у сушильну машину на короткий час, щоб вони розпушилися», — радить експертка. «Якщо висушуєте їх повністю в сушильній машині, уникайте надягати їх надто довго або використовувати занадто гарячий цикл сушіння, інакше вони набудуть тьмяного, сірого вигляду».

5. Забийте тенісний м'яч

Остання порада експертки є несподіваною. «Додайте один або два тенісних м’яча в сушильну машину», — рекомендує вона. «Це ще один чудовий спосіб розпушити рушники, коли вони підстрибують».

Читайте також:

Як прати рушники, щоб вони завжди пахли свіжістю: простий лайфхак

Як прати рушники, щоб вони були м'якими та свіжими: є два робочі методи

Як прати рушники, щоб вони залишалися м’якими та пахли свіжістю: прості поради