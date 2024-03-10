Ви коли-небудь помічали, що ваші рушники стають жорсткими або набувають неприємного запаху?

Це відбувається через накопичення на рушниках масел для тіла, засобів для прання та навіть бактерій.

Щоб знову зробити рушники м'якими, вам доведеться ретельно очистити їх, а потім трохи змінити режим прання, щоб вони залишалися такими.

Є два робочі методи - подвійне прання та прання, що вимагає замочування на ніч.

Подвійне прання найкраще підходить для нових або трохи забруднених рушників.

Подвійне прання глибоко очищає рушники , видаляючи залишки миючих засобів, стійкі запахи та олії для тіла. Це більш щадний і менш трудомісткий метод, ніж смужкове прання.

Прання "на ніч" найкраще підходить для старих або забруднених рушників, а також для рушників, які мають сильний запах через скупчення бактерій.

Нічне прання глибоко очищає рушники, видаляючи миючі засоби та мінеральні відкладення, олії для тіла та бактерії, але це займає більше часу та шкідливіше для тканини.

Як двічі прати рушники:

Щоб двічі випрати рушники, покладіть їх у пральну машину і додайте 2 склянки білого оцту прямо у ванну або дозатор миючого засобу без мийного засобу або кондиціонера для білизни. Запустіть довгий гарячий цикл.

Як тільки це буде зроблено, додайте 1 склянку харчової соди і знову випрати їх, цього разу зі звичайним миючим засобом. Потім висушіть їх, як завжди.

Як прати рушники, замочуючи на ніч:

Деякі рушники вимагають замочування на ніч. Якщо ваша пральна машина не дозволяє цього, ви все одно можете ретельно очистити їх у ванні або великому контейнері.

Потім, якщо хочете, перемістіть їх у пральну машину після замочування, щоб завершити процес.

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