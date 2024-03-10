Это происходит из-за накопления на полотенцах масел для тела, средств для стирки и даже бактерий.
Чтобы снова сделать полотенца мягкими, вам придется тщательно очистить их, а затем немного изменить режим стирки, чтобы они оставались такими.
Есть два рабочих метода - двойная стирка и стирка, что требует замачивания на ночь.
Двойная стирка лучше всего подходит для новых или слегка загрязненных полотенец.
Двойная стирка глубоко очищает полотенца, удаляя остатки моющих средств, стойкие запахи и масла для тела. Это более щадящий и менее трудоемкий метод, чем полосковая стирка.
Стирка "на ночь" лучше всего подходит для старых или сильно загрязненных полотенец, а также для полотенец, которые имеют сильный запах из-за скопления бактерий.
Ночная стирка глубоко очищает полотенца, удаляя моющие средства и минеральные отложения, масла для тела и бактерии, но это занимает больше времени и вреднее для ткани.
Как дважды стирать полотенца:
Чтобы дважды постирать полотенца, положите их в стиральную машину и добавьте 2 стакана белого уксуса прямо в ванну или дозатор моющего средства — без моющего средства или кондиционера для белья. Запустите длинный горячий цикл.
Как только это будет сделано, добавьте 1 стакан пищевой соды и снова постирайте их, на этот раз с обычным моющим средством. Затем высушите их, как обычно.
Как стирать полотенца, замачивая на ночь:
Некоторые полотенца требуют замачивания на ночь. Если ваша стиральная машина не позволяет этого, вы все равно можете тщательно очистить их в ванне или большом контейнере.
Затем, если хотите, переместите их в стиральную машину после замачивания, чтобы завершить процесс.
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