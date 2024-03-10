Вы когда-нибудь замечали, что ваши полотенца становятся жесткими или приобретают неприятный запах?

Это происходит из-за накопления на полотенцах масел для тела, средств для стирки и даже бактерий.

Чтобы снова сделать полотенца мягкими, вам придется тщательно очистить их, а затем немного изменить режим стирки, чтобы они оставались такими.

Есть два рабочих метода - двойная стирка и стирка, что требует замачивания на ночь.

Двойная стирка лучше всего подходит для новых или слегка загрязненных полотенец.

Двойная стирка глубоко очищает полотенца, удаляя остатки моющих средств, стойкие запахи и масла для тела. Это более щадящий и менее трудоемкий метод, чем полосковая стирка.

Стирка "на ночь" лучше всего подходит для старых или сильно загрязненных полотенец, а также для полотенец, которые имеют сильный запах из-за скопления бактерий.

Ночная стирка глубоко очищает полотенца, удаляя моющие средства и минеральные отложения, масла для тела и бактерии, но это занимает больше времени и вреднее для ткани.

Как дважды стирать полотенца:

Чтобы дважды постирать полотенца, положите их в стиральную машину и добавьте 2 стакана белого уксуса прямо в ванну или дозатор моющего средства — без моющего средства или кондиционера для белья. Запустите длинный горячий цикл.

Как только это будет сделано, добавьте 1 стакан пищевой соды и снова постирайте их, на этот раз с обычным моющим средством. Затем высушите их, как обычно.

Как стирать полотенца, замачивая на ночь:

Некоторые полотенца требуют замачивания на ночь. Если ваша стиральная машина не позволяет этого, вы все равно можете тщательно очистить их в ванне или большом контейнере.

Затем, если хотите, переместите их в стиральную машину после замачивания, чтобы завершить процесс.

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