Есть пять действенных советов, которые могут помочь вам понять, как стирать полотенца так, чтобы они были пушистые и мягкие.

Стирать полотенца, чтобы они были мягкие и пушистые – это целое искусство, которое стоит овладеть каждой хозяйкой. Вот советы, которые способны вам помочь:

Как стирать полотенца, чтобы они были мягкие и пушистые

1. Встряхните его

Прежде чем стирать полотенца, есть одна простая вещь, которую вы можете сделать, чтобы подготовить свои их к успеху: хорошенько их встряхните.

По словам экспертки, встряхивание полотенца может помочь ему убрать продукт в машине. «Это немного открывает волокна, чтобы моющее средство могло проникнуть внутрь», — говорит она.

2. Остерегайтесь жесткой воды

Жесткая вода содержит высокий уровень минералов, таких как магний и кальций. Эти минералы могут прилипать к полотенцам и вызвать их жесткость, а также оставлять следы известкового налета в приборах. Ваша местная водопроводная компания будет иметь на своем веб-сайте инструмент, который позволит вам ввести свой почтовый индекс для проверки состояния воды в вашей местности.

Если вы живете в регионе с жесткой водой, использование смягчителя воды поможет стирать полотенца правильно и сохранить мягкость полотенец и предотвратит образование известкового налета в вашей стиральной машине.

Также целесообразно предотвращать образование известкового налета, время от времени запуская стиральную машину без белья, добавив только чашку дистиллированного белого винного уксуса в ящик для моющих средств или используя средство для удаления накипи.

3. Не злоупотребляйте моющим средством или кондиционером

Возможно, возникнет соблазн добавить больше смягчителя ткани во время того, как вы будете стирать полотенца. Но слишком большое количество продукта может усугубить ситуацию.

По словам экспертки, в то время как кондиционер для ткани может улучшить мягкость и сделать ваши полотенца свежими, его чрезмерное использование может смазать волокна полотенец и повлечь их потерю поглощения.

«Всегда убедитесь, что вы используете правильное количество кондиционера, чтобы предотвратить ухудшение качества», — рекомендует она.

Слишком много моющего средства также может высушить полотенца, поэтому всегда следуйте инструкциям изготовителя.

4. Тщательно сушите в сушильной машине

Верьте или нет, но ненадолго бросив полотенца на стиральную веревку, они станут пушистыми, и вам придется меньше сушить их в сушилке.

«Если возможно, попробуйте высушить полотенца на свежем воздухе, прежде чем бросить их в сушильную машину на короткое время, чтобы они разрыхлились», — советует эксперт. «Если высушиваете их полностью в сушильной машине, избегайте надевать их слишком долго или использовать слишком горячий цикл сушки, иначе они приобретут тусклый, серый вид».

5. Убейте теннисный мяч

Последний совет эксперта неожидан. «Добавьте один или два теннисных мяча в сушильную машину», – рекомендует она. «Это еще один прекрасный способ разрыхлить полотенца, когда они подпрыгивают».

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